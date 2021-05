Rogério Ceni pediu contratação do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza

O técnico Rogério Ceni tem a intenção de reforçar o elenco do Flamengo para o restante da temporada 2021, e um alvo específico não deve deixar o torcedor do Fortaleza satisfeito.

O goleiro Felipe Alves, titular absoluto e um dos melhores atletas do Tricolor de Aço, foi um dos pedidos do técnico rubro-negro, segundo publicação do jornal O Dia, assinada pelo jornalista Venê Casagrande.

Felipe Alves é considerado um dos melhores da posição no futebol brasileiro e agrega virtudes sempre enaltecidas por Rogério Ceni: boa qualidade nas traves e saída de bola qualificada.

Após o último jogo do rubro-negro pela Libertadores, empate em 2 a 2 com a LDU, que valeu a classificação do time para o mata-mata da competição, o ex-goleiro demonstrou insatisfação pela não contratação de nomes exigidos por ele.

Legenda: Felipe Alves é um dos jogadores mais valorizados do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste

Desejos não atendidos

Segundo a publicação, Ceni teria solicitado, além de Felipe Alves, a contratação do lateral direito Rafinha e a manutenção do atacante Yuri César (também ex-Fortaleza). A contratação do zagueiro Bruno Viana teria ocorrido sem anuência de Ceni, que foi apenas comunicado.