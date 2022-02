Com placares apertados, desempenhos de Fortaleza e Ceará no Estadual chamam atenção

As estreias de Ceará e Fortaleza no Campeonato Cearense 2022 chamaram atenção para duas situações em comum das duas equipes. Ambas não reuniram boas apresentações nos 90 minutos e não despacharam os adversários da 2ª fase logo na primeira partida, montando um placar confortável, como era esperado.

Com isso, mantêm as segundas partidas 'vivas', trazendo um caráter decisivo e de pressão totalmente inesperados para este momento da temporada.

O Ceará faz uma viagem desconfortável de quase 6 horas rumo à Iguatu para jogar num gramado irregular, com torcida contra e não vai poder poupar como gostaria para se preparar para o jogo mais importante do ano até o momento, a estreia na Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR, fora de casa, na quarta-feira de cinzas (2).

O Fortaleza tem uma situação mais tranquila já que atuará novamente na Arena Castelão, contra o Pacajus. Porém, também não poderá vacilar.

Tá faltando vontade?

Os desempenhos foram abaixo do que os times têm apresentado na Copa do Nordeste. Por isso, a pergunta que não quer calar: falta vontade para jogar no Campeonato Cearense?

Mesmo com um tetracampeonato do Fortaleza em jogo, colocando pressão tanto para alvinegros e tricolores, a sensação foi de desprezo pela competição por parte dos atletas.

É aquela velha situação: Estadual tem pouco efeito quando conquistado, mas é devastador quando é perdido, capaz de balançar qualquer trabalho.