Fortaleza vence Pacajus por 1 a 0 e abre vantagem nas quartas de final do Campeonato Cearense

O Fortaleza largou bem no Campeonato Cearense de 2022. Em sua estreia em jogo válido pelas quartas de finais, o Leão venceu o Pacajus por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (24), no Castelão. O gol tricolor foi marcado pelo zagueiro Titi, aos 7 minutos do 2º tempo.

A vitória aumentou a sequência invicta do Tricolor em Campeonatos Cearenses para 16 partidas, sendo 13 vitórias e 3 empates.

Com o resultado, o Tricolor de Aço joga por um empate no jogo de volta, no dia 2 de fevereiro, às 19h30 no Castelão, para chegar às semifinais e encarar o Ferroviário.

O jogo

O Fortaleza começou o jogo em ritmo lento, procurando valorizar a posse de bola e achar espaços na defesa do Pacajus. Mais em um ritmo mais cadenciado que o habitual, o Leão, mesmo com um esquema ofensivo, criou pouco no 1º tempo.

A rigor, foram apenas três finalizações na meta do adversário, mas sem grande perigo. Moisés, Pikachu e Benevenuto tentaram, mas erraram o alvo.

Legenda: O atacante Moisés foi um dos melhores em campo pelo Leão, dando a assistência para gol de Titi Foto: THIAGO GADELHA

A tônica da 1º etapa foi o Tricolor buscando os cruzamentos na área, mas não conseguindo encontrar o centroavante Romero para finalizar as jogadas.

Vitória magra



O Leão voltou para a etapa final disposto em abrir uma vantagem para o jogo de volta na semana que vem. Na primeira chance, Pikachu cobrou falta para a área e o goleiro tirou de soco.

Foi quando aos 7 minutos, o melhor jogador leonino no jogo, que mais buscava as jogadas ofensivas, Moisés, criou o lance do gol. Ele cruzou na cabeça de Titi, que acertou o canto e marcou um belo gol de cabeça.

Após o gol marcado, o ritmo leonino diminuiu ainda mais, com o Pacajus, que fazia uma boa partida, saiu ao ataque e até assustou a defesa tricolor.

Outra chance do Leão apareceria aos 14 minutos, com Romero dando bom passe para Moisés bater para fora.

Foi quando Vojvoda fez uma mudança tripla no Leão, entrando Renato Kayzer, Matheus Vargas e Robson, saindo Romero, Moisés e Romarinho.

O Leão até atacou mais com as mudanças, chegando a marcar um gol aos 29 minutos em jogada criada por Robson e Kayzer, mas o lance foi anulado por impedimento.

Sem a intensidade que marcou a equipe em 2021 e jogos mais "pesados" na temporada, o Leão adminstrava a vantagem, e ainda levou um susto aos 45, em finalização de Vinícius que passou muito perto da meta de Max.

Ao fim da partida, a torcida leonina que esperava uma grande exibição e uma vantagem larga, precisou se contentar com a vitória magra no Castelão