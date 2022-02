Fortaleza x Pacajus: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

A caminhada do Fortaleza na busca pelo tetra no Campeonato Cearense começa agora. Nesta quinta-feira (24), o Tricolor entra em campo para enfrentar o Pacajus, às 21h30min, na Arena Castelão, já na fase de mata-mata e em busca de vaga na semifinal do torneio.

A partida de volta, com mando do Pacajus, será na próxima quarta-feira (2), novamente no Gigante da Boa Vista, já que o Índio não pode mandar o segundo jogo em casa porque precisa de um estádio que tenha ao menos 3 mil lugares nesta segunda fase.

Atual tricampeão estadual, o Leão do Pici busca o segundo tetra na história. A única vez que o Fortaleza foi campeão quatro anos consecutivos foi entre os anos 2007 e 2010.

Força máxima

Legenda: Vojvoda participou da montagem do elenco do Fortaleza para 2022 Foto: Karim Georges / FEC

O técnico Juan Pablo Vojvoda deve mandar a campo força máxima para o confronto. O objetivo do Leão do Pici é de já construir um placar vantajoso e encaminhar a classificação na primeira partida.

A grande novidade deve ser a presença do atacante Renato Kayzer. Contratação mais cara da história do futebol cearense, o ex-jogador do Athletico-PR está à disposição de Vojvoda e deve realizar a primeira partida com a camisa leonina. Recém contratado, o volante Zé Welison não pode atuar pelo Estadual.

Apesar da superioridade técnica do Leão do Pici, o técnico Vojvoda pregou total respeito e atenção com o adversário.

"Nós temos que enfrentar a partida como todas, com máximo respeito ao adversário e o máximo respeito a nós mesmos. O Pacajus ganhou seu lugar para jogar este duelo do Campeonato Cearense e vão ser dois jogos bem disputados. Temos que estar muito atentos, com muita responsabilidade, e o principal é impor nossa ideia de jogo, como tratamos de impor a cada partida", afirmou o argentino após o triunfo sobre o Bahia, no último sábado (19).

Pacajus

Legenda: O experiente Raimundo Wágner é o técnico do Pacajus Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

Adversário do Fortaleza, o Pacajus terminou a fase classificatória na 3ª posição, com 20 pontos conquistados em 14 jogos disputados. Obteve cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

No histórico de confrontos, será a terceira vez que as duas equipes se encontram pelo Campeonato Cearense. Em 2020, na Arena Castelão, o Tricolor venceu por 3 a 0, com gols de Édson Cariús, Ederson e Yuri César. Em 2021, houve empate por 0 a 0, no estádio João Ronaldo.

O time comandado pelo treinador Raimundo Wágner, o Raimundinho, é bastante experiente e conta com nomes conhecidos do futebol cearense, como o lateral-esquerdo Guto (ex-Fortaleza), os volantes Carlão e Dedé (ambos ex-Ceará), além do atacante André Cassaco. Porém, o principal destaque é o atacante Edson, que já marcou seis gols e é o goleador da equipe pacajuense.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense - 2ª fase

Data: 24 de fevereiro de 2022

Hora: 21h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Arbitragem: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa

Escalações

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Pacajus

Jhones; Felipe Pacajus, Igor, Ramon e Guto; Carlão, Lincoln, Rayro e Testinha; Edson e André Cassaco. Técnico: Raimundinho