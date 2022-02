Análise: Fortaleza vence o Pacajus em jogo de baixa intensidade e erros de criação

Já havia destacado aqui que, contra o Botafogo-PB, o Fortaleza havia sido um time pouco criativo, de baixa intensidade e que tinha jogado mal contra um adversário inferior tecnicamente. Este roteiro se repetiu na partida contra o Pacajus, nesta quinta-feira (24). Mesmo com a vitória por 1 a 0, o Tricolor teve atuação abaixo do esperado e que deixa lições.

Leva para o segundo jogo uma vantagem do empate, é verdade, mas que é mínima e poderia ter sido bem melhor, sobretudo pela disparidade técnica entre as duas equipes. Não fez pela atuação, que foi muito ruim.

Geralmente, a equipe de Juan Pablo Vojvoda cria e finaliza bastante. Porém, foi um time lento e sem a intensidade de costume. A quantidade de passes errados foi acima do normal.

O Jogo

Legenda: Juninho Capixaba também ganhou chance entre os titulares Foto: Thiago Gadelha/SVM

O primeiro tempo deixou bastante a desejar. Foi fraquíssimo tecnicamente, marcado por morosidade, lentidão e falta de intensidade. Mesmo com uma formação bastante ofensiva, no 3-4-3, com apenas Jussa de volante e tendo Lucas Lima, Juninho Capixaba e Pikachu na linha média, o Fortaleza atuou em uma rotação bem abaixo da que está acostumado.

Não criou praticamente nada e passava a impressão de que venceria a partida no momento que bem entendesse. Enquanto isso, o Pacajus foi se empenhando e amarrando o jogo, criando dificuldades ao Tricolor.

O Fortaleza também jogou mal no 2º tempo, mas ao menos não demorou para balançar as redes. Logo aos 7 minutos, Titi aproveitou cruzamento de Moisés e, de cabeça, abriu o placar. O autor do 1º gol do Fortaleza na Copa do Nordeste e fez, também, o 1º do time no Campeonato Cearense.

Outras oportunidades foram criadas, e na melhor delas, Robson mandou para as redes, mas a arbitragem anulou por impedimento (de forma errada, já que o camisa 7 estava em posição legal). Mas ainda foi pouquíssimo para o que se esperava.

Estreia de Kayzer

Legenda: Renato Kayzer fez primeiro jogo pelo Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

A partida marcou a estreia do atacante Renato Kayzer com a camisa do Fortaleza. O jogador, adquirido por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR, é a contratação mais cara da história do futebol cearense e entrou em campo aos 20 minutos do 2º tempo e não possibilitou observações mais aprofundadas.

Em sua participação mais efetiva, o camisa 79 deu assistência para Robson mandar para as redes, mas a arbitragem anulou o lance erradamente, já que a posição era legal.