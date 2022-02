Incompetência nas finalizações não pode ser normalizada no Ceará

O Ceará venceu o Iguatu por 2 a 1, mas o resultado não é bom, já que não encaminha a classificação na partida de ida, que era o objetivo do clube para a partida desta terça-feira (22). Além disso, deixou escancarado um problema que já era evidente: a incompetência nas finalizações.

É de se impressionar a dificuldade que os jogadores alvinegros apresentam para marcar gols. O time cria chances, mas o tanto que perde é surreal.

E isso aconteceu também contra Sport, contra Sampaio Corrêa...mas não vem de 3, 4 ou 5 jogos. Parece ser um problema crônico.

Não tem outra palavra. É incompetência.

Venceu o Iguatu por 2 a 1, um placar apertado, mas com dois pênaltis. Não teve um gol de bola rolando, em jogada construída, envolvente. Resultado: saiu de campo vaiado pela torcida. O próprio Tiago Nunes admitiu a atuação ruim.

Isso porque o resultado deixa o Iguatu vivo para sábado (26). Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Planejamento

Tem viagem e jogo no Morenão. Estádio acanhado, gramado ruim. E na quarta-feira (2), tem Copa do Brasil, com viagem complicada e jogo único contra o São Raimundo-RR valendo classificação.

Qual será o planejamento? Titulares no sábado e na quarta-feira? Ou poupa jogadores e corre maior risco de não avançar para a semifinal? Seria um vexame enorme.

O 2 a 1 era para ter sido uns 4 ou 5 se houvesse maior qualidade na definição das jogadas.

E fica evidente que precisa, sim, contratar um fazedor de gols. Caso contrário, este problema vai continuar se repetindo.

Esta incompetência nas finalizações não pode ser normalizada.