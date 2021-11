Ceará supera 2020 e tem melhor campanha da história do clube na Série A até 34ª rodada

Uma campanha com muitos empates, alguns altos e baixos, mas que, pelo menos até a 34ª rodada, é a melhor do Ceará na Série A na era dos pontos corridos.

Com o empate fora de casa diante do Atlético-GO, o Ceará chegou aos 46 pontos e superou a campanha de 2020 até este estágio da competição. Na temporada passada, que fechou como a melhor do Alvinegro em todos os tempos, a pontuação era de 45 nesta rodada.

No entanto, é bastante desafiador para o Alvinegro superar 2020, apesar de estar na frente no momento. Os 4 jogos finais do Vovô na competição são difíceis, dois deles contra os atuais finalistas da Libertadores (Palmeiras e Flamengo) fora de casa.

4 últimos jogos do Ceará em 2021

Ceará X Corinthians -25/11 - 20h

Flamengo X Ceará - 30/11 - 20h

Ceará X América-MG - 05/12 - 19h

Palmeiras X Ceará - 09/12 - 21h30

Foto: Kid Júnior / SVM

4 últimos jogos do Ceará em 2020

São Paulo 1 X 1 Ceará

Ceará 1 X 3 Fluminense

Coritiba 0 X 2 Ceará

Ceará 2 X 1 Botafogo

Superar a marca de 2020 deverá ser a única forma do Vovô sonhar com Libertadores da América. Para isso, só 'tem direito' a uma derrota nos 4 jogos que tem pela frente. E precisa vencer pelo menos dois deles. Um altíssimo aproveitamento.

Mas embalado pelo nobre objetivo, pode ser possível. É preciso acreditar.