Fortaleza está a dois pontos de superar melhor campanha de um cearense no atual formato da Série A

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na noite do último sábado (20), foi importantíssima. Serviu para encerrar a sequência sem ganhar no Brasileirão e retornar ao G-4 (ao menos até o jogo do Corinthians), mas no mínimo o G-5 está garantido. Com 52 pontos na tabela, o Tricolor se aproximou também de uma marca histórica: a melhor campanha de um time cearense no atual formato da Série A.

Desde 2006, quando a competição passou a ser disputada em pontos corridos e com 20 clubes, o melhor desempenho até aqui é do próprio Leão do Pici, em 2019, quando terminou o Campeonato Brasileiro com 53 pontos e ocupando a 9ª colocação.

Agora, ainda restam quatro jogos, contra Santos (F), Juventude (C), Cuiabá (F) e Bahia (C). Com 12 pontos em disputa, o Fortaleza precisa conquistar uma vitória ou mesmo dois empates para estabelecer este novo recorde.

Fruto de um time competitivo e que manteve a regularidade em alto nível durante o Brasileirão inteiro, o que não é fácil. A "pior" colocação do Fortaleza na competição foi um 6º lugar.

A sequência mais recente não era boa, nem de resultados e nem de atuações, mas é inegável que o Fortaleza faz um Campeonato Brasileiro histórico!