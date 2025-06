Corpo, hormônios e identidade: os impactos da maternidade na saúde da mulher

A ideia de que tudo fica mais difícil simplesmente pelo fato de ser mãe é algo que muitas mulheres carregam. Durante a gestação, pós-parto e amamentação, as mudanças no corpo e nos hormônios são intensas, e é impossível não sentir o peso desse processo. São transformações que aprendemos a lidar ao longo da experiência da maternidade.

Mas, o que esperar de um corpo que acaba de gerar uma vida? Em rodas de conversa entre mulheres mães, é comum ouvir relatos sobre mudanças hormonais, dificuldades no ganho de massa muscular e a facilidade com que o corpo acumula gordura. Essas questões realmente têm relação direta com a maternidade?

Para tentar esclarecer essas dúvidas, conversei com a Dra. Aloma Silva, ginecologista preventiva e integrativa, especialista na saúde da mulher. Durante a nossa conversa, ela ressaltou que fatores como idade, estilo de vida e cuidados com a saúde têm uma influência muito maior sobre essas alterações.

“Depende da fase da vida em que a mulher se encontra. Mulheres mais jovens podem apresentar alterações hormonais pontuais, causadas por condições como problemas na tireoide ou síndrome dos ovários policísticos. Já os desequilíbrios hormonais acontecem com mais frequência após os 40 anos, devido à queda natural dos hormônios, como parte do processo de envelhecimento”, explica Dra. Aloma.

Deficiências nutricionais comuns em mulheres

É muito comum, ao longo da vida, que as mulheres atribuam certos sintomas ao simples fato de serem mães, sem perceber que essas questões podem estar relacionadas a outras causas. Depois de alguns exames de rotina, descobri algumas deficiências — alterações que podem impactar a nossa qualidade de vida, disposição e desempenho físico. Até então, eu ficava atribuindo sintomas ao título de “mãe”.

Sendo também mulher, agora entendo que idade e prioridades refletem na nossa saúde.

A Dra. Aloma destacou as principais deficiências nutricionais que afetam a saúde das mulheres, como as de ferro, vitamina D e vitaminas do complexo B.

“Essas vitaminas são fundamentais para a saúde feminina. O ferro é essencial para o transporte de oxigênio e para a recuperação muscular. Sua deficiência pode causar cansaço, indisposição e até queda de cabelo. A falta de vitamina D pode resultar em falta de energia e problemas ósseos, além de enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a doenças infecciosas. Já a carência de vitamina B12 pode afetar o metabolismo e a função intestinal”, afirma a especialista.

Pilares de uma vida saudável

E agora, o que fazer? Minha última rotina de cuidados com a saúde foi importante e necessária para algumas mudanças de pensamento e atitude. Continuo reconhecendo que a maternidade impacta, sim, na nossa rotina, só não deve se tornar um fator limitante.

O autocuidado é fundamental nesse processo de redescoberta das nossas necessidades.

Sobre a individualidade feminina, Dra. Aloma esclarece que as dificuldades em ganhar massa muscular ou perder peso não estão diretamente relacionadas à maternidade, mas sim a fatores como a idade, o estilo de vida e os cuidados com a saúde.

“A partir dos 40 anos, as mulheres começam a experimentar uma redução dos níveis hormonais, o que pode causar cansaço, fadiga, alterações na libido e um aumento de peso mais rápido, além de dificuldades para perder peso. A maior parte dos desequilíbrios hormonais depende muito da fase da vida em que a mulher se encontra.”

Para aquelas que buscam equilíbrio em todas as fases da vida, a especialista sugere cinco pilares essenciais:

Alimentação equilibrada, rica em frutas e verduras e pobre em açúcares refinados. Dormir de 7 a 8 horas por noite para garantir o descanso adequado. Atividade física ao menos três vezes por semana para manter o corpo saudável. Suplementação, se necessária, para manter o organismo equilibrado, além de muita hidratação. Cuidados com a saúde mental e autoestima, fundamentais para o bem-estar geral.

Esse tema me faz refletir sobre o processo da vida. Tudo acontece no compasso certo, com a ação de quem deseja alcançar a sua melhor versão. Vai com calma!

A vida pode continuar ativa e vibrante, mesmo com ajustes ao longo do caminho.