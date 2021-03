Ceará: o prazo da compreensão está perto do fim

Apesar do Ceará não vir bem na temporada, existe uma paciência e “tranquilidade” maior, tanto da nossa parte, como do torcedor.

Os principais reforços estando à disposição agora, os remanescentes também voltando dos recessos...

Porém, chega um momento que vira até mesmo necessidade, apertar o “start” e começar a jogar aquilo que se espera.

No cearense, derrota para o Ferroviário. Na Copa do Nordeste, já são 5 jogos e apenas uma vitória. Faltando 3 partidas para o fim da primeira fase, mesmo mantendo a invencibilidade na competição, o alvinegro vai se colocando em uma situação de ter que vencer de qualquer forma, as últimas rodadas.

No jogo contra o Botafogo-PB, mais um jogo muito abaixo do time, como um todo. Destaque negativo para Vina. Não pelo pênalti perdido, mas pela péssima atuação do meia, em todos os aspectos.