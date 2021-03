Ceará empata em 1 a 1 com o Botafogo/PB fora de casa pela Copa do Nordeste

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Botafogo/PB no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Alvinegro saiu atrás no 1º tempo com gol de Welton, empatou na etapa final com gol de Jael, mas desperdiçou a chance de vencer ao perder um penalti com Vina.

Com o resultado, o Alvinegro se manteve na 3ª colocação do Grupo A com 7 pontos em 5 jogos. Os 4 primeiros avançam para a 2ª Fase. Foi o 3º empate seguido do Ceará na competição regional: antes o Vovô tinha empatado com o Altos/PI e Fortaleza, ambos em 0 a 0.

Se não venceu, o Vozão aumenta seu recorde de invencibilidade na Copa do Nordeste para 17 partidas, a maior sequência da história do torneio. O Alvinegro volta a jogar no dia 31, contra o CSA, no Castelão, às 19h30.

O jogo

O Ceará começou a partida precavido, mesmo com um time reconhecidamente melhor e mais técnico que o adversário paraibano. Mas com uma cautela em demasia, o Ceará não conseguiu criar nada no 1º tempo, errando demais na construção de jogadas.

Mesmo com uma postura retraída, para não corre riscos, o Vovô sofreu contra-ataques perigosos, com Richard fazendo duas boas defesas.

Só que aos 34 minutos, após erro no campo de ataque, o Ceará sofreu o gol em jogada rápida do adversário, com Joaquim deixando Welton livre para marcar 1 a 0.

Melhora

Com uma primeira etapa para esquecer, sem dúvida um dos piores tempos sob comando de Guto Ferreira, o Ceará precisava reagir.

E foi melhor na etapa final, mudando a postura, atacando desde o início. A equipe alvinegra mostrou mais vontade, com aproximação, tabelas e verticalidade, tudo que faltou no 1º tempo.

Com o domínio, o Ceará não demorou para criar chances e acertou o travessão em belo chute de Vina. E com 10 minutos, o Alvinegro empatou, em jogada de Eduardo definida por Jael, mostrando oportunismo na pequena área: 1 a 1.

Já melhor, o Vozão teve a chance de virar o jogo em um penalti, mas Vina errou, acertando o travessão aos 28 minutos.

O lance diminuiu o impeto do Ceará, que ainda criou uma chance em bom chute de Oliveira que Felipe espalmou, mas pouco para sair vencedor de João Pessoa.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 5ª rodada

Almeidão, em João Pessoa (PB)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro/AL

Cartões amarelos: Tsunami, Sávio e Clayton (BOT), Jael, Marlon e Oliveira (CEA)

Gols: Welton Felipe (BOT) e Jael (CEA)

Botafogo-PB: Felipe, Rodrigo Ramos (Lagoa), Samuel, Joaquim, Tsunami (Lucas Gabriel); Rogério, Pablo, Juninho, Marcos Aurélio (Clayton); Welton Felipe (Roniel) e Rafael Oliveira (Sávio). Técnico: Marcelo Vilar.

Ceará: Richard, Eduardo, Jordan, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Oliveira, Fernando Sobral (Marlon), Vina (Jorginho); Mendoza, Saulo Mineiro (Yoni Gonzalez) e Felipe Vizeu (Jael). Técnico: Guto Ferreira.