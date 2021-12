Vaga na Libertadores consolida Marcelo Paz como maior presidente da história do Fortaleza

Se antes existia alguma dúvida, agora não há mais. Ao longo dos 103 anos, o Fortaleza teve vários nomes marcantes ocupando a presidência, mas a conquista da inédita vaga para disputar a Taça Libertadores consolida ainda mais Marcelo Paz como o maior presidente da história do clube.

Detalhe: o Fortaleza foi o primeiro time do Nordeste a conseguir a classificação via Série A de pontos corridos.

Feitos esportivos

No clube desde 2015, o dirigente já acumulava um bicampeonato estadual (2015 e 2016) como diretor de futebol. Em 2017, era o vice-presidente na campanha do tão sonhado acesso na Série C do Campeonato Brasileiro e, logo depois, assumiu a presidência.

Desde então, Paz tem comandado o Fortaleza em uma série de conquistas, como a Série B do Brasileiro e consequente acesso à Série A (2018), a Copa do Nordeste (2019) e um tricampeonato estadual (2019, 2020 e 2021).

Legenda: Marcelo Paz ergueu a taça da Copa do Nordeste em 2019 ao lado do então treinador Rogério Ceni Foto: Thiago Gadelha/SVM

Soma-se a isso quatro participações seguidas na Primeira Divisão (2019, 2020, 2021 e já garantido para 2022), a melhor campanha da história do clube na Copa do Brasil (semifinalista neste ano) e a inédita classificação para a disputa de torneios internacionais, como a Copa Sul-Americana (2019) e agora a Libertadores (2021).

Gestão e crescimento

Legenda: Marcelo Paz e Toinha, dois símbolos de trabalho e dedicação ao Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

As conquistas esportivas ocorrem como reflexo da evolução administrativa do Tricolor, com estabelecimento de práticas responsáveis de gestão, equilíbrio financeiro e maiores investimentos em infraestrutura.

Ney Rebouças, Sílvio Carlos, Ribamar Bezerra, Jorge Mota, Luis Eduardo Girão. Só alguns dos nomes de presidentes marcantes. Todos foram extremamente relevantes e que contribuíram demais para a sobrevivência/crescimento/história do Leão do Pici em suas respectivas épocas.

Mas o Fortaleza de hoje deu um enorme salto em relação ao de tempos atrás. É marcado pela profissionalização, com uma outra realidade, diferente de tudo que já se viu antes, e que permite aos leoninos a vivência de algo que, antes, só se imaginava em sonhos.

E Marcelo Cunha da Paz já escreveu seu nome nesta história.