Sem considerar mais rebaixamento, Fortaleza foca em 'final' na luta por Pré-Libertadores

"Não se fala mais em rebaixamento a partir de hoje. Agora é mirar em competições internacionais. Acho que a briga pela Sul-Americana já é uma realidade e queremos sonhar mais alto, quem sabe com uma Pré-Libertadores. Temos feito um grande trabalho”. A fala é de Thiago Galhardo, após a vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Avaí, no último domingo (9), e traduz o clima interno no clube.

O discurso público de Galhardo reflete o pensamento existente nos bastidores do Pici hoje. O jogo contra o time catarinense era encarado como crucial para acabar de vez com as possibilidades de rebaixamento.

Na 10ª colocação, com 41 pontos, o Tricolor tem 11 de vantagem sobre o Z-4 e, de fato, não briga mais contra a queda.

O momento, então, é de pensar em vaga para competição internacional. Não apenas Sul-Americana, mas a luta por Pré-Libertadores é uma realidade.

Considerando que o Brasileirão terá G-8 (pelos títulos de Copa Libertadores e Copa do Brasil), o Leão hohe está apenas quatro pontos atrás do América-MG, que é o 8º colocado e é o próximo adversário do time na competição.

Por isso, embora haja muita felicidade e confiança pelo ótimo momento, o próximo duelo é encarado como uma verdadeira 'final' na luta pela vaga na principal competição do continente.

E para um time que já conseguiu um feito inédito neste Brasileirão, não se pode duvidar de uma classificação que seria histórica.