Thiago Galhardo: o ponto de desequilíbrio do Fortaleza é mais uma vez decisivo

Venho batendo nesta tecla há um tempo: os reforços do Fortaleza mudaram completamente o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Extremamente eficientes, têm participado da maioria dos gols e vitórias recentes do time. E Thiago Galhardo é o ponto de desequilíbrio no ataque leonino.

O camisa 91 encaixou bem demais no Tricolor. No setor ofensivo, desempenha mais de uma função e, hoje, é um titular absoluto de Juan Pablo Vojvoda.

Contra o Avaí, a vitória por 2 a 0 passou diretamente por ele. Autor do 1º gol, foi muito participativo e abriu caminho para um triunfo importantíssimo.

Galhardo desequilibrou um jogo que, até o momento em que o placar foi aberto, apresentou mais dificuldades que muitos torcedores imaginavam.

O experiente atacante de 33 anos agora tem três gols marcados, além de duas assistências.

Fora os números, tem se mostrado o atleta mais lúcido do setor ofensivo leonino. Para criar ou finalizar jogadas.

Emanuel Brítez, Lucas Sasha, Pedro Rocha, Caio Alexandre, Otero. Todos reforços importantes. O que valoriza ainda mais o papel de Galhardo, que é, dentre eles, o mais decisivo.