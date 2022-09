Reforços mudam identidade do time e fazem a diferença no Fortaleza

No dia 3 de julho, quando a janela de transferências do futebol brasileiro foi aberta, o Fortaleza ocupava a lanterna do Campeonato Brasileiro e tinha o difícil desafio de escapar do rebaixamento. A diretoria leonina, que precisaria ser certeira, entrou em cena e trouxe reforços que mudaram a cara do time e fazem a diferença.

Um grande mérito do Departamento de Futebol do Leão do Pici foi de realizar um diagnóstico dos problemas e contratar jogadores que pudessem oferecer variações táticas, para implementação de um novo modelo de jogo, e também qualificar o elenco.

Foi isso que Emanuel Brítez, Thiago Galhardo e Lucas Sasha agregaram logo de cara. Os dois primeiros são indispensáveis ao time.

Legenda: Thiago Galhardo tem sido peça muito importante no ataque do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

E é isso que Caio Alexandre e Pedro Rocha, mais recentemente, têm demonstrado capacidade para também fazer, com boas atuações. E Otero, que entrou bem contra o Flamengo, ainda pode demonstrar.

Fato é que os reforços mudaram a cara do Fortaleza e ajudaram a tirar o time da situação que estava para subir até 14º, com 34 pontos e encaminhando a permanência.