Eficientes, reforços do Fortaleza participaram de 65% dos gols marcados desde que chegaram

Não é novidade que os reforços do Fortaleza mudaram a identidade do time e têm feito a diferença. De forma efetiva, ampliaram o leque de variações do técnico Juan Pablo Vojvoda e têm sido determinantes para os resultados positivos.

Tanto é que os novos contratados participaram de 65% dos gols marcados pelo Fortaleza desde que chegaram.

A estreia dos jogadores que vieram na última janela de transferências ocorreu no dia 20 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Bragantino. Naquela ocasião, Emanuel Brítez marcou, de cabeça, o gol leonino na partida.

Foi a estreia dele, assim como de Thiago Galhardo e Lucas Sasha.

De lá para cá, o Fortaleza fez 14 jogos, venceu sete e marcou 17 gols. Destes, 11 tiveram participação direta de ao menos um dos novos contratados.

Galhardo é o que tem mais participações (4), seguido de Brítez (2), Caio Alexandre (2), Pedro Rocha (2) e Lucas Sasha (1).

Legenda: Gols do Fortaleza com participação dos reforços Foto: Arte SVM

Nos três jogos mais recentes (Juventude, Flamengo e Goiás), todos os gols marcados tiveram participação dos contratados.

A reação do Fortaleza no Brasileirão passa por alguns aspectos, e sem dúvida que o encaixe dos reforços é um dos mais importantes.