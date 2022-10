Com 2ª melhor campanha do returno, Fortaleza já alcançou feito inédito neste formato do Brasileirão

A vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no último sábado (1º), fez o Fortaleza chegar aos 37 pontos e saltar para a 9ª colocação, ocupando assim a 1ª página da tabela. Mais que isso, coloca o Tricolor em uma condição inédita no Brasileirão de pontos corridos.

Desde que a Série A passou a ser disputada no atual formato, em pontos e com 20 times, nenhuma equipe que terminou o 1º turno na lanterna conseguiu escapar do rebaixamento.

O Fortaleza agora não apenas está com sete pontos de vantagem sobre o Cuiabá (primeiro time no Z-4) e longe da zona de rebaixamento como está na briga por vaga para a Pré-Libertadores.

É isso mesmo: o time que passou 20 rodadas na zona de rebaixamento, sendo 14 na lanterna, agora briga por Pré-Libertadores.

E isso por conta do desempenho no 2º turno, em que em 10 jogos, obteve 7 vitórias, um empate e duas derrotas. Com a 2ª melhor campanha (atrás apenas do vice-líder Internacional) tem aproveitamento de 73,3%.

Se vai conquistar a vaga para a principal competição do continente, é outra história. Ainda há muito o que acontecer nas últimas nove rodadas.

Mas é fato que essa arrancada é espetacular e já constitui um feito inédito no Brasileirão.