Lucas Lima se junta à delegação do Fortaleza em Coritiba; Capixaba e Depietri voltam à capital

Depois da vitória do Fortaleza por 1x0 em cima do Goiás no Estádio da Serrinha, o elenco foca agora no próximo compromisso fora de casa contra o Athletico-PR na próxima quarta-feira (05). A novidade para a partida é Lucas Lima entre os relacionados.

O camisa 13 do Tricolor não havia viajado de início, por opção técnica, e se juntou aos companheiros em Coritiba onde o time realiza as atividades de treinamento.

Juan Pablo Vojvoda não vai poder contar com Juninho Capixaba, suspenso, e com Valentim Depietri, no Departamento Médico. Os dois atletas retornaram á capital cearense e vão acompanhar o jogo da cidade.

Confira os relacionados para a partida

Goleiros: Fernando Miguel, Marcelo Boeck e Luan Polli

Zagueiros: Benevenuto, Titi e Ceballos

Laterais: Brítez e Tinga

Meio-campistas: Ronald, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules, Fabrício Baiano, Caio Alexandre, Lucas Crispim, Lucas Lima, Otero, Lucas Lima e Matheus Vargas

Atacantes: Romero, Moisés, Romarinho, Galhardo, Robson e Pedro Rocha

O Fortaleza entra em campo na Arena da Baixada na próxima quarta-feira (05) contra o Athletico-PR ás 19h30 (horário de Brasília). O Leão inicia a 30ª rodada com 37 pontos na 9ª posição.