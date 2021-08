Protocolo para retorno do público aos estádios no Ceará está pronto e liberação depende do Governo

Depende de aprovação do Governo do Estado a liberação do retorno do público aos estádios no Ceará. A Coluna apurou que o protocolo para retomada das torcidas já foi finalizado e encaminhado ao órgão público para avaliação e tomada de decisão sobre a possibilidade de aprovação.

Embora tenha sido encaminhado ao Governo, o protocolo ainda não foi repassado diretamente ao governador Camilo Santana (PT), o que deverá ocorrer nos próximos dias, para que o chefe de estado possa debater o assunto também com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia e o secretário da Saúde (Sesa), dr. Cabeto.

O documento foi elaborado em conjunto por Federação Cearense de Futebol (FCF), Ceará e Fortaleza, representandes do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro, e a expectativa é de que haja uma decisão sobre o tema até a próxima semana.

PROTOCOLO

A solicitação é de que haja liberação de 40% da capacidade dos estádios (o que na Arena Castelão corresponde a cerca de 24 mil pessoas), sendo que todos deverão estar vacinados (apresentando cartão de vacinação que comprove a imunização completa, com as duas doses ou dose única, em caso de vacina da Janssen), além de comprovação de teste PCR negativo até 48 horas antes do jogo.

No estádio, haverá liberação de vários setores, de forma que os torcedores fiquem espalhados e evitando assim a concentração de muita gente em um único setor, o que ocorreu já em outros estádios anteriormente.

De acordo com o documento, os torcedores que forem aos jogos deverão retirar os ingressos para as partidas no dia anterior ao evento, evitando problemas na entrada do estádio.

O protocolo foi elaborado seguindo orientações estabelecidas pela Fifa e Conmebol, de acordo com diretrizes de eventos recentes que contaram com a presença de público.

POSSÍVEIS DATAS

A CBF já tem debatido o retorno do público aos estádios há um bom tempo, e vários Estados estão liberando a presença de torcedores de forma gradativa. Na Copa do Brasil, a entidade pretende realizar testes em diferentes locais, e há a possibilidade que o jogo do Fortaleza (que ainda será definido) já tenha público.

No caso do Ceará, a possibilidade é de que, caso haja liberação, possa haver presença de público na partida contra o Flamengo, marcada para às 21 horas do dia 21 de agosto (sábado), na Arena Castelão.