Dono do 5º melhor ataque, Fortaleza é time que mais finalizou no Brasileirão

O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda sempre se caracterizou como um time ofensivo, propositivo, que gosta de ter a posse de bola e atacar os adversários. A histórica campanha no Campeonato Brasileiro não é por acaso e reflete a proposta da equipe. O Tricolor é o time que mais finalizou no Brasileirão.

Em números absolutos, o Leão do Pici teve um total de 407 finalizações, sendo seguido por América-MG (403), Palmeiras (397), Atlético-MG (384) e Flamengo (378). Os números são do software Instat, de análise de desempenho esportivo.

Além de criar muitas oportunidades de finalização, o Tricolor tem também um bom aproveitamento. É o dono do 5º melhor ataque da Série A, com 39 gols marcados, ficando atrás apenas de Flamengo (50), Bragantino (47), Atlético-MG (46) e Palmeiras (45).

O Fortaleza balançou as redes dos oponentes em 22 das 29 rodadas até agora. Só em sete saiu de campo sem marcar ao menos um gol.

Ser o time que mais chuta e o dono do 5º melhor ataque são apenas dois dos indicadores que mostram porque o Fortaleza consegue, após 29 rodadas, se manter na 5ª colocação da tabela (com um jogo a menos que o Bragantino, 4º colocado). É um time que segue impondo seu modelo de jogo na maioria das partidas e agredindo os adversários.

Média de gols diminui

Porém, apesar de apresentar boa quantidade de gols marcados, o Tricolor apresenta uma diminuição na média de bolas nas redes adversárias neste 2º turno.

Nos 19 jogos do 1º turno, o Leão do Pici marcou 29 gols, com média de 1,5 gol/jogo. No 2º turno, foram 10 gols em 10 partidas, com média de 1 gol/jogo. E 12 sofridos, média de 1,2.

O desafio agora é de sofrer menos gols e marcar ainda mais.

O bom desempenho na criação de finalizações mostra que o problema não é armação de jogadas.

Será preciso, mais que nunca, acertar o alvo.