Elenco do Fortaleza recebe bônus por campanha na Copa do Brasil e divide com funcionários do clube

A campanha histórica do Fortaleza na Copa do Brasil superou a projeção inicial interna e rendeu uma premiação ao elenco com o avanço das fases. Mas o bônus não se limitou aos atletas: em comum acordo, todos dividiram as quantias recebidas durante a competição com os demais funcionários, “as pessoas que fazem o clube”.

A iniciativa partiu do presidente tricolor Marcelo Paz, com ampla aceitação do grupo desde a 1ª etapa do torneio. A iniciativa ainda foi acompanhada pelo treinador argentino Vojvoda, que também ganhou uma bonificação.

Os atletas decidiram quanto seria repartido e, pelo desempenho e a medida positiva, a diretoria resolveu dobrar o montante inicialmente estipulado. Apesar da quantia em sigilo, o valor é apontado como um dos maiores já pagos pela cúpula tricolor.

Assim, todas as partes embolsaram receita. Internamente, o ambiente é agradável entre os colaboradores e o plantel. Vojvoda, por exemplo, voltou a morar no Centro de Excelência, após o retorno da família para a Argentina, e tem boa relação no convívio diário com os funcionários.

CONFIRA PRÊMIOS DA COPA DO BRASIL 2021

PREMIAÇÃO CONQUISTADA PELO FORTALEZA

1ª fase (participação): R$ 990 mil

2ª fase: R$ 1,07 milhão

3ª fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3

Total: R$ 17,21 milhões

Foco na Série A

As metas são parte do planejamento estratégico do departamento de futebol. O foco da equipe era atingir as oitavas da Copa do Brasil, mas o Leão superou o objetivo e faturou na premiação da CBF o montante de R$ 17,2 milhões - o maior registrado pelo futebol cearense no torneio. No contexto histórico, foi a melhor campanha do clube, se classificando pela 1ª vez à semifinal.

Legenda: O Fortaleza sonho com objetivos maiores ao longo do Brasileirão de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

No âmbito do futebol, as bonificações servem como motivação, mas vale ressaltar a vontade da delegação em fazer história. No G-4 da Série A, com o melhor 1º turno do futebol nordestino, o grupo deseja se manter no alto para coroar a temporada com uma vaga na Taça Libertadores, o que pode render mais uma bonificação, além de ser inédito para o futebol cearense.

Isso porque, a execução dos objetivos rende o pagamento do ‘bicho’. Os índices são definidos respeitando a diretriz orçamentária, sendo registrado inclusive no orçamento da temporada.