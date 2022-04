Análise: entenda como Romero vai se firmando no Fortaleza como "artilheiro de um toque só"

O grande nome do Fortaleza no triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil, foi o atacante Silvio Romero. O argentino marcou dois gols típicos de centroavante e que reforçam: com presença de área, "El Chino" vai se firmando no Tricolor como o "artilheiro de um toque só".

Nas duas vezes, ele colocou a bola para as redes de primeira, sem nem precisar dominar. Esta, aliás, é uma marca do camisa 18. Vice-artilheiro do Leão do Pici em 2022, ele anotou com apenas um toque 5 dos 6 gols na temporada.

O único gol que precisou de mais de um toque, teve apenas dois: contra o Náutico, que ele recebe cruzamento. Domínio no peito e finalização forte, de bate-pronto.

Quando o Fortaleza contratou Romero, já havia destacado aqui na Coluna como ele marca muitos gols com poucos toques na bola. Um detalhe: dos últimos 19 gols que fez no Independiente, 12 gols foram feitos com apenas um toque, de primeira.

Isso acontece por duas características muito marcantes do experiente atacante de 33 anos: o senso de posicionamento, já que é inteligente e possui boa capacidade de leitura dos espaços dentro da área, além de realizar bons desmarques, gerando situações de homem livre para receber em condições de finalização.

Presença de área

Romero é um finalizador nato. Jogador de muita técnica dentro da área e qualidade na definição de jogadas.

Todos os gols que marcou pelo Fortaleza foram de dentro da grande área, sendo 3 (50%) dentro da pequena área.

Antes da partida contra o Rubro-Negro baiano, ele havia conversado com a esposa, Sara, que queria muito marcar dois gols, algo que não fazia há um bom tempo. E agora veio em grande estilo.