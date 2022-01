Análise: características e o que esperar de Silvio Romero, principal reforço do Fortaleza para 2022

Indiscutivelmente, o atacante Silvio Romero é a principal contratação do Fortaleza para 2022. O experiente centroavante de 33 anos chega ao Tricolor com a expectativa de ser o 'camisa 9' do time para esta temporada e, aqui, apresentamos características e o que esperar do jogador.

Perfil

O argentino estava no Independiente há quatro temporadas e chega em alta pelo ótimo desempenho que teve no último ano. Em 55 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências. Ao todo, pelo Rei de Copas, foram 129 jogos e 50 tentos. É um jogador muito querido pela torcida do Independiente, onde era artilheiro e capitão do time.

Na carreira, acumula ainda passagens por América-MEX, Chiapas-MEX, Rennes-FRA e Lanús-ARG, onde foi campeão da Copa Sul-Americana, em 2013. Experiente e acostumado a jogar competições internacionais, como a Copa Libertadores, Romero é um dos melhores atacantes dos últimos anos do futebol argentino.

Tanto é que, anteriormente, já foi pretendido por River Plate e Boca Juniors, dois principais times da Argentina.

Características

Legenda: Silvio Romero tem 33 anos Foto: Conmebol/Divulgação

Centroavante, Romero é um finalizador nato. Jogador de muita técnica dentro da área e qualidade na definição de jogadas. Dos últimos 19 gols, 17 foram marcados de dentro da grande área, sendo oito deles dentro da pequena área.

Destro, possui clara predominância de gols com o pé direito (13), mas também é bom no jogo aéreo, embora não seja alto, já que possui 1.77m. O grande trunfo para isso é o senso de posicionamento, uma das principais características do atacante.

Romero é inteligente e não é um "trombador". Possui boa capacidade de leitura dos espaços dentro da área, além de realizar bons desmarques. Não é jogador de muita velocidade, mas consegue se desvencilhar da marcação com facilidade no último terço do campo, gerando assim situações de homem livre para receber em condições de finalização.

Por isso que marca muitos gols com poucos toques na bola. Um detalhe: dos últimos 19 gols dele, 12 gols foram feitos com apenas um toque, de primeira.

Gera, também, muitos desmarques de apoio e tem capacidade de atuar fora da área, possibilitando um jogo mais associativo e criando conexões com os companheiros. Além de ser cobrador de faltas e pênaltis (com ótimo aproveitamento nas penalidades).

O que esperar

É inegável que Romero é uma contratação muito boa do Fortaleza. Experiente, inteligente, definidor nato e de bom posicionamento, chegará a um time que, desde a chegada de Juan Pablo Vojvoda, cria muitas situações de finalização, de todas as formas, e por isso terá condições de marcar muitos gols.

Uma característica do técnico argentino é de potencializar as principais características de seus jogadores, mesmo que seja preciso algumas adaptações coletivas (como Tinga de 3º zagueiro, Lucas Crispim na ala esquerda), e se o mesmo ocorrer com Romero, sem dúvidas ele vai entregar muitos gols no ano.