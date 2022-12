Vina se reapresenta ao elenco, mas tem futuro indefinido no Ceará

O meia Vina foi uma das surpresas na reapresentação do Ceará para 2023. Após o clube negociar diversos jogadores no mercado devido ao rebaixamento à Série B do Brasileiro, o atleta de 31 anos, que tem um dos principais salários da equipe, participou dos treinos com o técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

Dos remanescentes da base titular de 2022, além de Vina, o Vovô manteve apenas o zagueiro Luiz Otávio e o volante Richardson. Apesar disso, o futuro do meia ainda é incógnita em Porangabuçu.

O Diário do Nordeste apurou que o departamento de futebol aprova a sequência do camisa 29 pela grande qualidade técnica, ou seja, seria um trunfo importante na briga pelo acesso à Série A. O atleta até participou de reuniões e mostrou compromisso com os treinos junto ao elenco.

O contraponto é o patamar financeiro de Vina. O alto salário é distante da realidade alvinegra atual, em que há uma readequação das finanças pelo corte de receitas com a 2ª divisão. Uma possível manutenção do jogador nos moldes atuais de contrato seria resultado de um “grande esforço”.

Deste modo, o cenário é discutido internamente. O jogador não é tido como inegociável e já recebeu sondagens, como um contato do Vasco, mas nenhuma situação avançou para um desfecho até o momento. A chegada ao Ceará ocorreu no início de 2020, e o contrato do meia foi renovado até 2024.

Com a camisa alvinegra, Vina foi campeão da Copa do Nordeste (2020) e participou das campanhas na Sul-Americana (2021-2022), além de ingressar na seleção da Série A (2020). No período, sempre foi um pilar do time, mas viu a relação com a torcida ficar estremecida com o rebaixamento durante 2022.

Números de Vina no Ceará

2022 - Jogos: 55 | Gols: 12 | Assistências: 5

2021 - Jogos: 51 | Gols: 11 | Assistências: 6

2020 - Jogos: 59 | Gols: 23 | Assistências: 19