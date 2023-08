Janelas de transferência do exterior seguem abertas e podem tirar jogadores do Brasil; veja datas

A janela de transferência do futebol brasileiro fechou no dia 2 de agosto, mas os clubes seguem no mercado e podem até perder jogadores nas próximas semanas. Isso porque os períodos de contratação do exterior estão abertos, com mercados como Arábia Saudita, França, Itália e Inglaterra.

Assim, o desafio é a manutenção dos elencos, principalmente sem a possibilidade de novos reforços. Nos últimos dias, algumas operações foram realizadas, como a venda do zagueiro Natan, do Bragantino ao Napoli-ITA, e do meia Matheus França, do Flamengo para o Crystal Palace-ING.

O Santos recebeu uma proposta do Roma-ITA pelo atacante Marcos Leonardo, mas decidiu não firmar a venda. A situação não agradou o atleta, que foi afastado do elenco santista até existir uma definição da negociação.

Legenda: O atacante Marcos Leonardo é um dos destaques do elenco do Santos Foto: Ivan Storti / Santos

O cenário é de atenção e cautela para Ceará e Fortaleza, por exemplo. Com ativos nos plantéis, os clubes podem receber ofertas. Vale ressaltar, por exemplo, que o Vovô negociou o volante Arthur Rezende para o futebol árabe e perdeu o atacante Vitor Gabriel para um time da Coreia do Sul.

Os movimentos constatam que o Brasil é um celeiro de peças com condição financeira acessível para mercados alternativos por conta da cotação da moeda, em que o real é mais desvalorizado.

O atacante Roger Guedes trocou o Corinthians pelo Al-Rayyan, do Qatar. Já o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, do Botafogo, foram adquiridos pelo Lyon-FRA, mas seguem até o fim do ano.

Janelas de transferência do exterior que seguem abertas

Japão: encerra dia 16 de agosto

Argentina: encerra dia 17 de agosto

Holanda: encerra dia 31 de agosto

Noruega: encerra dia 31 de agosto

Portugal: encerra dia 31 de agosto

Alemanha: encerra dia 1º de setembro

França: encerra dia 1º de setembro

Itália: encerra dia 1º de setembro

Espanha: encerra dia 1º de setembro

Inglaterra: encerra dia 1º de setembro

México: encerra dia 13 de setembro

Rússia: encerra dia 14 de setembro

Qatar: encerra dia 18 de setembro

Arábia Saudita: encerra dia 20 de setembro

Emirados Árabes Unidos: encerra dia 21 de setembro