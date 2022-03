Fortaleza tem maior folha salarial da história do clube com elenco; veja valor

O Fortaleza Esporte Clube investiu alto na formação do elenco para 2022 e buscou solucionar as carências do técnico Vojvoda. Após inúmeras movimentações no mercado, a gestão se aproximou do plantel ideal, com a maior folha salarial da história tricolor: R$ 700 mil mensais a mais que em 2021.

O Diário do Nordeste apurou que o valor total por mês subiu de R$ 3,5 milhões do último ano para R$ 4,2 mi. No orçamento, é um gasto a mais de cerca de R$ 8 milhões em 12 meses - que se torna maior com os encargos, como o 13º salário e impostos. Assim, a gestão priorizou rendimento esportivo.

Os números seguem a evolução técnica da equipe, principalmente com participação na Libertadores. Para a atual temporada, o clube injetou receita em demonstração de força na janela de transferência, com contratações de peso, renovações de titulares e as investidas no mercado sul-americano.

Ex-capitão do Independiente-ARG, o atacante argentino Silvio Romero chegou com salário pago em dólar, o que o torna um dos maiores do elenco atual. Em contrapartida, nomes como David e Éderson, que estavam entre mais bem pagos do Fortaleza em 2021, aliviaram a folha com as saídas.

No fim, o cálculo é proporcional ao estabelecido como meta no ano, como nas participações da Série A do Brasileiro (pelo menos a 14ª colocação) e da Copa do Brasil (foco nas oitavas de final). O objetivo anual para venda de atletas também foi superado, ou seja, toda nova negociação é dinheiro acima do planejado.

É fato: a conta é mutável. Nos próximos meses, a depender da avaliação da comissão técnica, novos nomes podem deixar o clube, por empréstimo ou venda. Do mesmo modo, chegadas são possíveis.

Mercado sul-americano

Um ponto importante sobre o mercado sul-americano é o efeito de custo benefício. Com mapeamento do Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC), o departamento de futebol conseguiu contratações de atletas avaliados com potencial de evolução e, muitas vezes, com salários menores.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza O Jackson e o Daniel Guedes custavam mais que Ceballos e Landázuri. As reposições foram com salários mais acessíveis e nomes de potencial. Claro que é preciso equilibrar, teve o Romero, que era capitão e artilheiro na Argentina, requer um investimento maior. Mas o mercado sul-americano também possui atletas bons que tem um baixo investimento.

O rol de jovens promessas também inclui o atacante argentino Valentin Depietri, contratado em 2021. Deste modo, a gestão busca acertar as contas com responsabilidade e seguir competitivo em campo.

Elenco do Fortaleza em 2022