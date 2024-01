Fortaleza se aproxima de meta milionária de venda de jogadores em 2024; veja valores

O Fortaleza se aproximou de uma meta financeira importante prevista no orçamento de 2024: a arrecadação com a venda de direitos econômicos de jogadores. Logo nos primeiros dias de janeiro, o time se aproximou da marca de R$ 40 milhões com a venda de atletas prevista para toda a temporada.

Até o momento, o time vendeu quatro jogadores. O principal ativo foi o volante Caio Alexandre, negociado ao Bahia por US$ 5 milhões (R$ 25,3 milhões), conquistando 60% desse valor: R$ 14,5 milhões. Além disso, vendeu o zagueiro Alix Vinícius ao Atlético-GO, embolsando R$ 1,75 milhão, e os atacantes Coutinho e Romarinho ao Sport, faturando R$ 9,5 milhões.

Assim, o Fortaleza totalizou R$ 25,7 milhões com as operações. Vale ressaltar que o montante pode crescer caso Romarinho atinja uma cláusula de metas através de performance, que pode render mais R$ 1,5 milhão aos cofres leoninos.

Receita do Fortaleza com venda de jogadores em 2024

VOL - Caio Alexandre (Bahia): R$ 14,5 milhões

ATA - Gustavo Coutinho (Sport): R$ 7 milhões

ATA - Romarinho (Sport): R$ 2,5 milhões

ZAG - Alix Vinícius (Atlético-GO): R$ 1,75 milhão

TOTAL: R$ 25,7 milhões

Legenda: Gustavo Coutinho foi revelado nas categorias de base do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Para atingir a meta de vendas no planejamento estratégico, o time ainda precisa faturar R$ 14,3 milhões até o fim do ano. Vale ressaltar que essa é a 2ª principal fonte de receita na temporada, atrás apenas dos direitos de transmissão: R$ 48 milhões.

No momento, inclusive, o Leão detém as duas maiores vendas da história do futebol nordestino, com Caio na liderança, seguido pelo atacante Moisés, vendido para o Cruz Azul-MEX por R$ 24,8 milhões em 2023.

Principais receitas previstas no orçamento do Fortaleza para 2024

Direitos de transmissão: R$ 48 milhões Direitos econômicos: R$ 40 milhões Patrocínio e publicidade: R$ 36 milhões Sócio-torcedor: R$ 34 milhões Receita com jogos: R$ 27 milhões Participação/premiação: R$ 24,6 milhões Performance: R$ 22,1 milhões