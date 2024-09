Fortaleza encerra participação em Copas durante 2024 com premiação milionária; veja valores

O Fortaleza encerrou participação nas Copas na temporada de 2024. No planejamento estratégico, a equipe atingiu os objetivos mínimos traçados para Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana - com exceção da Copa do Brasil. E em paralelo, também conquistou premiações financeiras milionárias.

Ao todo, a equipe somou R$ 25,9 milhões com bonificação esportiva. No geral, foram R$ 5,3 milhões pelo Nordestão, R$ 6,6 milhões na Copa do Brasil e aproximadamente R$ 14 milhões na Sula.

Legenda: O Fortaleza é tricampeão da Copa do Nordeste com títulos em 2019, 2022 e 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No escopo, foi campeão regional e saiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e quartas na Sul-Americana. As copas ganham importância pelo impacto financeiro, mas também apresentam um caminho mais acessível que a Série A do Brasileiro na busca pelos títulos, o que se torna prioridade para o clube.

Na previsão orçamentária de 2024, a gestão definiu um ganho de R$ 47,4 milhões com performance, ou seja, por desempenho esportivo. Logo, as copas já representam 54,6% dessa meta.

Premiação do Fortaleza na Copa do Nordeste de 2024

Fase de grupos: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 525 mil

Semifinal: R$ 735 mil

Campeão: R$ 2,1 milhões

Total: R$ 6,6 milhões

Premiação do Fortaleza na Copa do Brasil de 2024

Participação na 1ª fase: R$ 1,4 milhão

Participação na 2ª fase: R$ 1,7 milhão

Participação na 3ª fase: R$ 2,2 milhões

Total: R$ 5,3 milhões

Premiação do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2024

Prêmio por mérito esportivo com vitórias: US$ 460 mil

Participação na fase de grupos: US$ 900 mil

Vaga nas oitavas de final: US$ 600 mil

Vaga nas quartas de final: US$ 700 mil

Total: US$ 2,6 milhão (aproximadamente R$ 14 milhões)