Fortaleza sente Libertadores contra o Colo-Colo: grande jogo, catimba e festa da torcida no Castelão

O Fortaleza estreou na Libertadores. A frase por si só carrega todo o peso histórico de um fato inédito em 103 anos de fundação. Contra o Colo-Colo-CHI, na Arena Castelão, o clube cearense participou pela 1ª vez da competição. E a derrota por 2 a 1 trouxe a atmosfera do torneio ao Pici.

Os elementos estavam postos ao torcedor. Diante da principal equipe do futebol chileno, uma grande partida de futebol, com o Leão sofrendo dois gols e tentando o empate - no fim, uma bola na trave.

Aos mais apaixonados, a ficha deve cair muito além do apito final. No fundo, um clube que está no grupo do River Plate-ARG, prestes a jogar no Monumental de Núñez, da Argentina.

Mosaico permanente

A torcida do Fortaleza estava em êxtase, com apoio desde a chegada da delegação ao estádio. Aos 20 minutos do 1º tempo, a surpresa reservada às arquibancadas: o mosaico permanente. Utilizando três setores do estádio, formaram um leão, o escudo do clube, e as expressões “Vencer” e “Lutar”.

O técnico Gustavo Quinteros, do Colo-Colo-CHI, revelou que se emocionou com a festa leonina. "A torcida, pra mim, me impactou e me emocionou muito ver tanta gente torcendo por uma equipe". Ao término do jogo, a torcida tricolo aplaudiu o time e cantou o hino da instituição centenária.

Legenda: A torcida do Fortaleza montou um mosaico permanente para a estreia na Libertadores Foto: Alexandre Mota / SVM

Catimba e talento

A Libertadores é a principal competição de clubes da Conmebol. E isso pode ser constatado pela forma de atuação do adversário. O Colo-Colo-CHI sufocou o Fortaleza no 1º tempo, manteve linhas e pressionou, conseguindo gols com Lucero e Solari. Apesar da torcida, tratou de ser protagonista.

Para além da qualidade, o time chileno também mostrou muita “catimba”. No 2º tempo, com o crescimento tricolor e o gol de Kayzer, os visitantes retardaram o jogo. Aos 45, o volante Amor pegou uma bola de fora do campo e arremessou para dentro. Depois foi expulso e caminhou até a saída.

Legenda: O Colo Colo foi muito superior no 1º tempo e abriu o placar contra o Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Polêmica e VAR

A arbitragem foi um dos pontos mais contestados pela torcida. O principal momento foi aos 11 do 2º tempo, quando o atacante Moisés arrancou pelo meio-campo e caiu dentro da área após contato do defensor. O juiz não marcou um possível pênalti e seguiu o jogo para revolta da Arena Castelão.

Na 1ª fase da Libertadores, as partidas não possuem VAR. O mecanismo é inserido somente na sequência da competição da Conmebol, algo que também foi questionado pelo técnico Vojvoda.

Lições de Vojvoda

O elenco do Fortaleza sentiu o nervosismo da estreia e demorou a se adaptar ao ritmo do jogo. Por isso, oscilou entre os períodos do jogo. A maior dificuldade foi na saída de bola, sem Crispim e Tinga pelas laterais. No aspecto individual, Landázuri fez péssima atuação, com os dois gols do Colo-Colo no setor do defensor.

Os erros foram expostos, assim como o poder de reação tricolor, que cresceu na sequência do jogo. Tudo serve como lição para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Em um grupo difícil, em que a 3ª posição classifica para a Sul-Americana, o Leão precisa de pontos no exterior para seguir com o sonho do mata-mata.

"Eu falei para os jogadores que confio no time, em cada um dos jogadores. É o momento de confiar no clube, em tudo que estamos fazendo. Temos um bom time para lutar pelos objetivos", afirmou.