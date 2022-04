Fortaleza perde invencibilidade de 17 jogos em 2022; Série A não terá nenhum time invicto

A derrota do Fortaleza para o Colo Colo nesta quinta-feira (7) quebrou a invencibilidade de 17 partidas do Leão do Pici na temporada. No período, foram 11 vitórias e seis empates entre partidas da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.

O revés diante dos chilenos também foi a 1ª do Fortaleza desde 06 de dezembro de 2021, quando o Leão foi superado pelo Cuiabá fora de casa, pela 37ª rodada Série A.

A perda da invencibilidade do Fortaleza iguala todos os participantes da atual edição do Brasileirão. Apenas o Tricolor do Pici ainda ostentava invencibilidade antes da competição. Sendo assim, todos os clubes que disputarão o torneio nacional, que tem início neste sábado (9), já sofreram algum revés na temporada.

Desempenho das equipes da Série A na temporada

América-MG: 18P | 7V | 4E | 7D

Athletico-PR: 18P | 6V | 8E | 4D

Atlético-GO: 19P | 13V | 3E | 3D

Atlético-MG: 16P | 14V | 1E | 1D

Avaí: 16P | 3V | 6E | 7D

Botafogo: 13P | 7V | 2E | 4D

Ceará: 14P | 9V | 4E | 1D

Corinthians: 15P | 8V | 2E |5D

Coritiba: 19P | 12V | 5E | 2D

Cuiabá: 16P | 13V | 2E | 1D

Flamengo: 17P | 11V | 4E | 2D

Fluminense: 20P | 15V | 2E |3D

Fortaleza: 12P | 11V | 6E | 1D

Goiás: 18P | 11V | 3E |4D

Internacional: 15P | 6V | 5E | 4D

Palmeiras: 21P | 15V | 4E | 2D

RB Bragantino: 15P | 8V | 2E |5D

Santos: 15P | 4V | 6E | 5D

São Paulo: 19P | 11V | 4E | 4D

Jogos do Fortaleza na temporada

Fortaleza 5 x 0 Sousa-PB (Copa do Nordeste)

Floresta 0 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Náutico 2 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Fortaleza 3 x 1 Bahia (Copa do Nordeste)

Fortaleza 1 x 0 Pacajus (Campeonato Cearense)

Pacajus 0 x 5 Fortaleza (Campeonato Cearense)

Altos-PI 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza (Campeonato Cearense)

Fortaleza 2 x 1 Ferroviário (Campeonato Cearense)

Fortaleza 2 x 0 CRB-AL (Copa do Nordeste)

Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA (Copa do Nordeste)

Fortaleza 2 x 0 Náutico (Copa do Nordeste)

Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

Fortaleza 1 x 0 Sport (Copa do Nordeste)

Fortaleza 1 x 2 Colo Colo (Libertadores da América)