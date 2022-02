Copa do Brasil registra zebras nos primeiros jogos; veja balanço da 1ª fase e próximas partidas

A Copa do Brasil de 2022 registrou diversas “zebras” nas partidas da 1ª fase. Com jogos únicos, em que o pior colocado no ranking da CBF atua em casa, os mandantes levaram a melhor em cinco das 12 partidas até o momento, com eliminações de clubes tradicionais como Náutico e Ponte Preta.

Pelo regulamento, os confrontos são definidos através de sorteio, com a equipe visitante avançando até com empate. Avaí e CSA, inclusive, garantiram classificação com uma igualdade no placar.

Nos resultados mais imprevisíveis, o Tocantinópolis-TO venceu o Náutico por 1 a 0. O Tuntum-MA, fundado há oito meses, eliminou o Volta Redonda-RJ, enquanto o Cascavel-PR bateu a Ponte Preta.

Dos gigantes nacionais, resultados tranquilos para Santos e Cruzeiro. O Peixe superou o Salgueiro por 3 a 0, e o Cruzeiro goleou o Sergipe por 5 a 0, faturando as novas premiações da CBF.

O panorama liga o alerta para os representantes cearenses. Dos três clubes que iniciam nesta etapa, o Ferroviário viaja para encarar o Nova Venécia-ES, e o Ceará encara o São Raimundo-RR em Roraima. O Icasa, por outro lado, recebe o Tombense-MG e precisa da vitória para seguir no torneio.

Vale ressaltar que participantes da Libertadores, o que inclui o Fortaleza, além dos campeões da Copa do Nordeste (Bahia), da Série B (Botafogo) e da Copa Verde (Remo) já começam na 3ª fase.

Resultados da Copa do Brasil até quarta (23)

Azuriz-PR 1x0 Botafogo-SP

1x0 Botafogo-SP URT-MG 1x1 Avaí

Atlético-BA 1x1 CSA

Lagarto-SE 0x0 Figueirense

ASA 0x2 Cuiabá

Humaitá-AC 2x2 Brasiliense

Tuntum-MA 4x2 Volta Redonda

4x2 Volta Redonda Sergipe 0x5 Cruzeiro

Tocantinópolis-TO 1x0 Náutico

1x0 Náutico Cascavel-PR 1x0 Ponte Preta

1x0 Ponte Preta Salgueiro 0x3 Santos

Glória-RS 1x0 Brasil de Pelotas-RS

Próximos jogos da Copa do Brasil

Quinta-feira (24/2)

Bahia de Feira x Coritiba

Nova Iguaçu x Criciúma

Campinense x São Paulo

São Raimundo-AM x Manaus

Fluminense-PI x Oeste

Terça-feira (1/3)

Moto Club x Chapecoense

Icasa x Tombense-MG

Pouso Alegre x Paraná

Mirassol x Grêmio

Sousa-PB x Goiás

Quarta-feira (2/3)

Ceilândia x Londrina

Real Noroeste x Operário-PR

Porto Velho x Juventude

Grêmio Anápolis x Juazeirense

Ferroviária-SP x Vasco

Trem x Paysandu

São Raimundo-RR x Ceará

Tuna Luso x Novorizontino

Costa Rica-MS x ABC

Altos-PI x Sport

Rio Branco-AC x Vila Nova

Portuguesa-RJ x CRB

Operário x Sampaio Corrêa

Quinta-feira (3/3)