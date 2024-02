Ceará é apontado como melhor categoria de base do Nordeste; veja ranking nacional

O Ceará foi eleito a melhor categoria de base do Nordeste no início de 2024. O resultado é de um levantamento produzido pelo portal Da Base, especializado no segmento e responsável pelo ranking desde 2016. No âmbito geral, o Vovô aparece na 11ª colocação do Brasil, com 897 pontos.

O resultado consolida um projeto em ascensão: é o 5º ano consecutivo que o time alvinegro lidera entre as equipes da região, sob gestão do gerente Sandro Queiroz. Com a Cidade Vozão, em Itaitinga, como sede, o clube se tornou referência na revelação de atletas, com vendas milionárias como os atacantes Arthur Cabral e Artur Victor, que estão no exterior, além de jovens como o zagueiro Jefferson e o atacante Lucca pelo mercado nacional. Ao longo da temporada de 2023, conquistou cinco títulos, incluindo os Estaduais Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

O topo da lista é do Palmeiras, com 2.316 pontos. No recorte nordestino, o Fortaleza é o 2º melhor da região, 13º no ranking nacional (817 pontos), seguido por Sport, em 14º (654 pontos), Bahia, em 16º (566 pontos), e Vitória-BA, em 20º (481 pontos).

O documento considera competições do Sub-11 ao Sub-21. Ao todo, são mais de 200 campeonatos contabilizados, com eventos nacionais e regionais.

Top-20 de melhores base do Brasil (da base)

Palmeiras: 2316 pontos Flamengo: 1799 pontos Grêmio: 1691 pontos Fluminense: 1589 pontos Internacional:1254 pontos Vasco da Gama: 1225 pontos São Paulo: 1214 pontos Cruzeiro: 1048 pontos Athletico-PR: 999 pontos Corinthians: 959 pontos Ceará: 897 pontos Atlético-MG: 871 pontos Fortaleza: 817 pontos Sport: 711 pontos Avaí: 596 pontos Bahia: 566 pontos Coritiba: 566 pontos Santos: 551 pontos Goiás: 537 pontos Vitória-BA: 534 pontos