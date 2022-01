Automação em vendas é um caminho sem volta

O comércio eletrônico no país vem crescendo ano a ano. Segundo o Relatório Setores do E-commerce, da Conversion, agência Search Engine Optimization (SEO), no último mês de dezembro os principais e-commerces brasileiros receberam um total de 1,72 bilhões de acessos, bem próximo da média mensal do ano passado inteiro (1,75 bi). De acordo com o estudo, o brasileiro acessou em média oito sites de compra por mês.

E o que isso tem a ver com a automação de vendas? Ao acessar o site de uma gigante do varejo brasileiro você terá todo o atendimento feito com o uso da automação de vendas. Há algum tempo as grandes empresas investem nessa tecnologia que facilita a busca do consumidor até a efetivação da compra. Assim que você finaliza o pedido já recebe uma mensagem no WhatsApp confirmando a transação e passa a acompanhar todo o caminho do produto até chegar na sua casa. Outro exemplo é quando entramos em contato com o WhatsApp de um estabelecimento e recebemos informações gerais de forma automática, como horário de funcionamento e endereço.

Esses são apenas dois exemplos da automação no processo de atendimento e vendas. Mas essa ferramenta não é e não deve só ser utilizada por grandes empresas, mas sim também pelas médias e pequenas. A automação vai ajudar e muito na gestão do tempo, no controle de todos os processos internos do seu negócio e facilitar a comunicação com o cliente. Entretanto, tem um ponto importante que você precisa saber: para implementar o uso da automação comercial, você deve ficar ciente que não contratará esse mecanismo de atendimento e esperará sentando o dinheiro cair na conta do seu negócio.

É preciso ser feito um acompanhamento do uso dessa tecnologia. Você precisa acompanhar todas as informações que a ferramenta disponibiliza, a fim de entender os dados que são gerados. Outro ponto que faz a diferença também é buscar fontes especializadas que podem auxiliar na implementação dessa tecnologia no dia a dia da sua empresa de forma rápida. Gerar experiência positiva para o seu consumidor deve ser o foco das empresas e, sem dúvidas, um atendimento rápido e eficiente impacta diretamente nessa percepção.

Aline Honorio é gestora de operações da Ângulo Digital