Marca da internet vivo

Tecnologia

Internet da Vivo apresenta instabilidade nesta quarta-feira (6)

A plataforma de monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, Downdetecor, registou o pico da queda às 15h20

Bergson Araujo Costa 06 de Agosto de 2025

Negócios

Enel apresenta nova proposta para cobrança de taxa dos provedores de internet

Comitê representante dos provedores irá analisar oferta, mas indicam que apenas grandes empresas seriam beneficiadas

Redação 01 de Junho de 2022

Negócios

Taxa extra cobrada de provedores de internet segue suspensa; associação quer estabelecer teto

Impasse entre empreendedores e a Enel ainda não tem previsão para ser solucionado

Lívia Carvalho 05 de Maio de 2022

Negócios

Impasse entre Enel e provedores de internet continua sem definição sobre taxa de postes

De acordo com as empresas, a cobrança imporia aumento de até 70% no preço dos planos aos consumidores e poderia levar a falências no setor

Heloisa Vasconcelos 06 de Abril de 2022
instalação de internet

Negócios

Enel suspende cobrança de provedores de internet para instalação de equipamentos em postes

Uma comissão também será formada para analisar a validade e os moldes da tarifa

Carolina Mesquita 22 de Fevereiro de 2022

Negócios

Cobrança de aluguel de postes a provedores será gradual; empresas se reúnem amanhã (22) com Enel

A tarifa pelos equipamentos instalados nos postes será faturada ao longo do ano conforme o censo de identificação avança, diz Enel

Carolina Mesquita 21 de Fevereiro de 2022
Financial times

Mundo

Sites de veículos de comunicação saem do ar em diversas partes do mundo

Não está claro o motivo do problema, que afetou portais do "Le Monde", "The Guardian", "Financial Times", entre outros

Redação 08 de Junho de 2021