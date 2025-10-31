Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

imagem mostra uma Alexa e um homem desativando o dispositivo

Negócios

Uso de dispositivos inteligentes em lares cearenses cai 24,5% em 2024; veja ranking do Nordeste

Número de domicílios com internet que tinham algum equipamento inteligente no Ceará é de 307 mil

Redação 24 de Julho de 2025

Opinião

De M Dias Branco a Crusoe Foods: 10 indústrias que usam tecnologias e 5G para ganhar produtividade

Programa NE 4.0, aplicado pela Sudene em parceria com o IEEE, identificou gargalos no mercado local e vem trabalhando soluções utilizando inteligência artificial, internet das coisas, automação e outras

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 29 de Outubro de 2022

Negócios

Roberto Nogueira, CEO da Brisanet: 5G será um divisor de águas para as próximas décadas

Nesta semana, o Diálogo Econômico traz o empresário cearense que projeta uma aceleração da inclusão digital e afirma que o Nordeste será uma região poderosa em conectividade no mundo

Victor Ximenes/Carolina Mesquita/Heloisa Vasconcelos/Lívia Carvalho 02 de Dezembro de 2021

Negócios

Entenda o que é o 5G e as principais vantagens da tecnologia

Tecnologia de conexão móvel deve ser implantada a partir de 2022

Redação 04 de Novembro de 2021

Negócios

Entregas mais rápidas e redução de engarrafamentos: veja como o 5G pode impactar a vida das pessoas

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) leiloou lotes de quatro faixas de frequência da tecnologia nesta quinta-feira (4)

Lívia Carvalho 04 de Novembro de 2021

Negócios

Winity vence 1º lote do leilão do 5G, e País terá nova operadora de telefonia móvel nacional

Companhia venceu lote na faixa de 700 Mhz, que teve lance de apenas três empresas

Redação 04 de Novembro de 2021

Negócios

Tecnologia 5G vai a leilão hoje; entenda os impactos

Meta do governo é que 100% das escolas públicas sejam conectadas

Agência Brasil 04 de Novembro de 2021
Vista aérea de cidade exibindo antena de 5G

Negócios

O que esperar do leilão do 5G e como a tecnologia mudará nossas vidas

Após dois anos de trâmites, o TCU publicou esta semana edital do leilão do 5G. Expectativa é que tecnologia funcione no país já neste ano

Heloisa Vasconcelos 29 de Setembro de 2021
Fachada de prédio da Anatel

Negócios

Anatel marca data para o leilão do 5G e aprova edital

Certame ofertará quatro faixas de frequência a operadoras de telefonia

Redação 24 de Setembro de 2021
Financial times

Mundo

Sites de veículos de comunicação saem do ar em diversas partes do mundo

Não está claro o motivo do problema, que afetou portais do "Le Monde", "The Guardian", "Financial Times", entre outros

Redação 08 de Junho de 2021