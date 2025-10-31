Número de domicílios com internet que tinham algum equipamento inteligente no Ceará é de 307 mil
Programa NE 4.0, aplicado pela Sudene em parceria com o IEEE, identificou gargalos no mercado local e vem trabalhando soluções utilizando inteligência artificial, internet das coisas, automação e outras
Nesta semana, o Diálogo Econômico traz o empresário cearense que projeta uma aceleração da inclusão digital e afirma que o Nordeste será uma região poderosa em conectividade no mundo
Tecnologia de conexão móvel deve ser implantada a partir de 2022
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) leiloou lotes de quatro faixas de frequência da tecnologia nesta quinta-feira (4)
Companhia venceu lote na faixa de 700 Mhz, que teve lance de apenas três empresas
Meta do governo é que 100% das escolas públicas sejam conectadas
Após dois anos de trâmites, o TCU publicou esta semana edital do leilão do 5G. Expectativa é que tecnologia funcione no país já neste ano
Certame ofertará quatro faixas de frequência a operadoras de telefonia
Não está claro o motivo do problema, que afetou portais do "Le Monde", "The Guardian", "Financial Times", entre outros