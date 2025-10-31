Apesar de reconhecer importância da automação e digitalização, especialista aponta humanização como diferencial para atrair e fidelizar consumidores
Os lances iniciais são de até R$ 5 mil
Mais de 300 lotes, entre automóveis, motocicletas e sucatas, serão ofertados
Programa NE 4.0, aplicado pela Sudene em parceria com o IEEE, identificou gargalos no mercado local e vem trabalhando soluções utilizando inteligência artificial, internet das coisas, automação e outras
Com três modelos como os principais da marca, concessionária cearense é responsável por 65% das vendas de veículos da Nissan
Localiza Meoo garante uso de carro zero e proporciona comodidade para os clientes. Diferentes tipos de planos se adequam a perfis variados de usuários
Em entrevista ao Diálogo Econômico, a superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi Ceará) destaca a importância do bem-estar social para a produtividade dos trabalhadores, principalmente diante da pandemia
A parada na Mercedes vai aumentar a fila de espera por veículos pesados no Brasil, que cresce no ritmo do agronegócio
Em abril do ano passado, a crise de Covid alterou toda a cadeia produtiva de veículos, levando à suspensão das linhas de montagem de todas as marcas no Brasil
Pesquisadores da Universidade de Fortaleza criam sistema de inteligência artificial para automatizar procedimentos repetitivos. Tecnologia permite otimização do trabalho de servidores e de juízes