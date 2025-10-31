Diário do Nordeste
'Prestador de serviço precisa dar mais atenção ao cliente', avalia Alexandre Espíndola

Apesar de reconhecer importância da automação e digitalização, especialista aponta humanização como diferencial para atrair e fidelizar consumidores

Redação 05 de Outubro de 2023
Amc

Ceará

Leilão da AMC tem mais de 500 lotes com carros, motos e sucatas; veja data

Os lances iniciais são de até R$ 5 mil

Redação 03 de Abril de 2023
Detran-CE realiza leilão virtual nesta sexta-feira (24)

Ceará

Leilão virtual do Detran-CE acontece nesta sexta (24), em Fortaleza; saiba como participar

Mais de 300 lotes, entre automóveis, motocicletas e sucatas, serão ofertados

Redação 23 de Março de 2023

Opinião

De M Dias Branco a Crusoe Foods: 10 indústrias que usam tecnologias e 5G para ganhar produtividade

Programa NE 4.0, aplicado pela Sudene em parceria com o IEEE, identificou gargalos no mercado local e vem trabalhando soluções utilizando inteligência artificial, internet das coisas, automação e outras

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 29 de Outubro de 2022

Negócios

Nissan Jangada se destaca nas vendas da fabricante japonesa em Fortaleza

Com três modelos como os principais da marca, concessionária cearense é responsável por 65% das vendas de veículos da Nissan

Agência de Conteúdo DN 20 de Outubro de 2021

Metro

Serviço de carros por assinatura chega ao Ceará e traz economia para o consumidor

Localiza Meoo garante uso de carro zero e proporciona comodidade para os clientes. Diferentes tipos de planos se adequam a perfis variados de usuários

Agência de Conteúdo DN 23 de Julho de 2021

Negócios

Investir em saúde e segurança do trabalhador gera retorno financeiro, diz Veridiana Soárez, do Sesi

Em entrevista ao Diálogo Econômico, a superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi Ceará) destaca a importância do bem-estar social para a produtividade dos trabalhadores, principalmente diante da pandemia

Lívia Carvalho 01 de Julho de 2021
Imagem de um carro modelo Mercedes Benz na cor branca em uma estrada

Negócios

Mercedes-Benz é mais uma montadora a suspender produção de veículos no Brasil

A parada na Mercedes vai aumentar a fila de espera por veículos pesados no Brasil, que cresce no ritmo do agronegócio

Eduardo Sodré/Folhapress 24 de Março de 2021
Montadora de Carro - Scania e Volvo

Negócios

Scania e Volvo paralisam produção por pandemia e falta de insumos

Em abril do ano passado, a crise de Covid alterou toda a cadeia produtiva de veículos, levando à suspensão das linhas de montagem de todas as marcas no Brasil

Folhapress 23 de Março de 2021

Metro

Robôs são utilizados para acelerar análises da Justiça no Ceará

Pesquisadores da Universidade de Fortaleza criam sistema de inteligência artificial para automatizar procedimentos repetitivos. Tecnologia permite otimização do trabalho de servidores e de juízes

Redação 17 de Novembro de 2020