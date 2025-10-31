Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.
Novidade fornece um desempenho semelhante aos concorrentes americanos, mas por um custo bilhões de dólares mais baixo
O benefício também vale para idosos, gestantes e lactantes, pessoas com criança de colo e mobilidade reduzida, entre outros
Pessoas com deficiências físicas, autistas e com câncer têm direito a uma série de benefícios, que envolvem desde descontos a isenção de impostos
O benefício é voltado para Pessoas Com Deficiência que recebiam o BPC e conseguiram emprego. Veja as condições para receber
Medida é garantida pela Lei Complementar Nº 57/2008 e, de 2018 a 2021, contou com aumento de 29,19% nos beneficiários
Presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 14 de julho para sancionar a MP ou o texto perde validade