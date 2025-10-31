Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Criança em sala de Atendimento Educacional Especializado segura um brinquedo de encaixe com peças coloridas. Ao fundo, cartaz com o símbolo do infinito e a frase “Inclusão: o conhecimento em ação”, além de ilustrações de crianças e letras decorativas na parede.

Ceará

Famílias denunciam falhas na inclusão de crianças com deficiência em escolas públicas de Fortaleza

Falta de profissionais de apoio e de planos individualizados de ensino estão entre reclamações.

Clarice Nascimento, Theyse Viana e Nicolas Paulino 23 de Outubro de 2025
Imagem mostra ícone do aplicativo DeepSeek em tela de celular. O que é o DeepSeek? Confira 4 pontos para entender 'ChatGPT chinês' que pode revolucionar mercado de IA

Tecnologia

O que é o DeepSeek? Entenda o 'ChatGPT chinês' que pode revolucionar mercado de IA

Novidade fornece um desempenho semelhante aos concorrentes americanos, mas por um custo bilhões de dólares mais baixo

Redação, AFP 28 de Janeiro de 2025
Pessoa com deficiência em aeroporto

Opinião

Pessoas com deficiência têm pelo menos 80% de desconto em passagens aéreas para acompanhantes

O benefício também vale para idosos, gestantes e lactantes, pessoas com criança de colo e mobilidade reduzida, entre outros

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 25 de Janeiro de 2024

Negócios

Confira lista de descontos e benefícios para pessoas com deficiência e doenças graves

Pessoas com deficiências físicas, autistas e com câncer têm direito a uma série de benefícios, que envolvem desde descontos a isenção de impostos

Redação 09 de Maio de 2022

Negócios

Quem pode receber Auxílio-Inclusão de R$ 606 mensais? Saiba como solicitar

O benefício é voltado para Pessoas Com Deficiência que recebiam o BPC e conseguiram emprego. Veja as condições para receber

Redação 18 de Fevereiro de 2022
PCD

Metro

Quase 30 mil pessoas com deficiência têm passe livre no transporte público; saiba como pedir

Medida é garantida pela Lei Complementar Nº 57/2008 e, de 2018 a 2021, contou com aumento de 29,19% nos beneficiários

Redação 22 de Setembro de 2021
PCD

Negócios

Isenção de imposto para PCD pode abranger carros de até R$ 140 mil; falta sanção

Presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 14 de julho para sancionar a MP ou o texto perde validade

Redação 06 de Julho de 2021