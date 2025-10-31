Diário do Nordeste
Foto que contém a sede do INSS

Fortaleza é a terceira capital do país com mais beneficiários do BPC; veja cidades

Cidade é a principal do Nordeste em número de contemplados

Redação 30 de Junho de 2025
Ministro dos Direitos Humanos

Ceará é 5º estado a aderir à nova política pública voltada para pessoas com deficiência

Programa Novo Viver sem Limite buscará integração com iniciativas já existentes nos estados e municípios

Beatriz Rabelo e Marcos Moreira 04 de Julho de 2024
Pessoa com deficiência em aeroporto

Pessoas com deficiência têm pelo menos 80% de desconto em passagens aéreas para acompanhantes

O benefício também vale para idosos, gestantes e lactantes, pessoas com criança de colo e mobilidade reduzida, entre outros

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 25 de Janeiro de 2024
Maycon e Vinicius Rodriguesno BBB 24

Capacitismo é crime? Entenda o que é a discriminação que repercutiu no BBB 24

A conduta preconceituosa tem implicações legais e pode ser punida pela Justiça

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 11 de Janeiro de 2024
Selfie do humorista Léo Lins

Léo Lins é demitido do SBT após 'piada' com criança cearense com hidrocefalia, diz site

Humorista é conhecido pelas polêmicas e pelos processos que recebeu na Justiça

Redação 04 de Julho de 2022
IPI

Receita Federal volta a isentar IPI de carros para pessoas com deficiência

Cerca de 11 mil pedidos estavam represados desde fevereiro de 2022

Redação 12 de Maio de 2022

Confira lista de descontos e benefícios para pessoas com deficiência e doenças graves

Pessoas com deficiências físicas, autistas e com câncer têm direito a uma série de benefícios, que envolvem desde descontos a isenção de impostos

Redação 09 de Maio de 2022
Vídeo PMs do Raio

PMs do Raio ajudam idoso em cadeira de rodas a chegar a supermercado em Fortaleza

Idoso estava em faixa exclusiva para ônibus e sofria risco de atropelamento

Redação 05 de Maio de 2022

Quem pode receber Auxílio-Inclusão de R$ 606 mensais? Saiba como solicitar

O benefício é voltado para Pessoas Com Deficiência que recebiam o BPC e conseguiram emprego. Veja as condições para receber

Redação 18 de Fevereiro de 2022
Maria Evangelista, cearense com deficiência de afundamento no rosto

No Fantástico, cearense vítima de preconceito por deficiência fala sobre ataques nas redes sociais

Maria Evangelista contou à reportagem sobre um ataque de ódio nas redes sociais

Redação 07 de Fevereiro de 2022
1 2 3