Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Ceará

Veja fotos antigas da cidade que foi inundada pelo Castanhão e imagens da ‘nova Jaguaribara’

Thatiany Nascimento 18 de Fevereiro de 2025

Ceará

Quem foi o cearense que presidiu o Brasil por 43 dias e autorizou a construção do Açude Castanhão

Thatiany Nascimento 18 de Fevereiro de 2025

Ceará

Castanhão 30 anos: veja imagens do maior açude do Brasil

Thatiany Nascimento 17 de Fevereiro de 2025
Imagens das ruínas ao lado de espelho d'água do Castanhão

Ceará

Ruínas de cidade cearense submersa pelo Castanhão reapareceram há 12 anos; veja imagens

Thatiany Nascimento 15 de Fevereiro de 2025

Ceará

Santos e mortos foram os primeiros habitantes da 'nova Jaguaribara', cidade do Ceará que 'nasceu' com o Castanhão

Thatiany Nascimento 14 de Fevereiro de 2025
Mulher idosa segura uma blusa com a frase

Ceará

Última moradora a sair da cidade submersa pelo Açude Castanhão relembra resistência na mudança

Thatiany Nascimento 13 de Fevereiro de 2025

Ceará

Castanhão 30 anos: moradores da ‘cidade que açude inundou’ no Ceará sobrevivem entre a saudade e o desapego

Thatiany Nascimento 12 de Fevereiro de 2025