Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo
Resultados da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios foram apresentados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira, 17 de abril
No Dia Internacional das Línguas de Sinais, celebrado neste 23 de setembro, o Verso compartilha a trajetória de tradutores-intérpretes de Libras que se dedicam à cultura cearense
Inédito para o município, o caso emocionou a equipe presente no procedimento
A iniciativa #LataPraTodosVerem busca tornar o mercado de bebidas acessível para pessoas com deficiência visual
Cada aluno é acompanhado por um instrutor
“Liz e seus amigos: o poder da inclusão” é especialmente voltado a pessoas com deficiência visual e auditiva
A transformação visa reformar a estrutura da casa e adaptar a organização, a iluminação adequada, a ventilação e a acústica
O Projeto de Lei foi aprovado no Senado e agora segue para a Câmara