Apresentação de um Joelma e o intérprete Adriano Ruan no palco, com o público assistindo, destaque para a cantora com cabelo loiro e jaqueta dourada.

É Hit

Intérprete de libras viraliza após traduzir música de Joelma e dançar com a cantora em show; assista

Natural de Vitória, no Espírito Santo, Adriano Ruan busca levar o sentimento das músicas por meio dos movimentos do corpo

Redação 10 de Julho de 2025
Pedestres caminhando em calçada de Fortaleza. Pesquisa do IBGE investiga presença de calçadas ou passeios nas vias das cidades brasileiras.

Ceará

Iluminação, acessibilidade e arborização: o que o Censo 2022 diz sobre as vias de Fortaleza

Resultados da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios foram apresentados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira, 17 de abril

Gabriela Custódio 17 de Abril de 2025
Um homem jovem interpreta sinais em em cima de um palco. Atrás dele há dois outros homens tocando instrumentos (zabumba e triângulo) e o local está enfeitado com decoração de São João

Verso

Dos bastidores ao palco, intérpretes de Libras ampliam acessibilidade e fortalecem a arte cearense

No Dia Internacional das Línguas de Sinais, celebrado neste 23 de setembro, o Verso compartilha a trajetória de tradutores-intérpretes de Libras que se dedicam à cultura cearense

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz 23 de Setembro de 2024
Imagem mostra Amanda Sarah ao lado do filho, recém-nascido, Noah Enzo, logo após o parto em 28 de dezembro de 2023. Mãe surda tem parto cesárea acompanhado por intérprete de libras em São Gonçalo do Amarante

Ceará

Mãe surda tem parto cesárea acompanhado por intérprete de libras no Interior do Ceará; veja vídeo

Inédito para o município, o caso emocionou a equipe presente no procedimento

Carol Melo 15 de Janeiro de 2024
Embalagem da água mineral Minalba com inscrição em braille

Negócios

Minalba lança primeira embalagem em lata com identificação em braille do Brasil

A iniciativa #LataPraTodosVerem busca tornar o mercado de bebidas acessível para pessoas com deficiência visual

Redação 06 de Outubro de 2023
Alunos praticam stand-up paddle

Jogada

Projeto oferece aulas gratuitas de stand-up paddle para autistas

Cada aluno é acompanhado por um instrutor

Redação 13 de Janeiro de 2022
Criança com deficiência visual tateia o livro

Verso

Livro inclusivo marca primeiro lançamento na Biblioteca Estadual do Ceará reformada

“Liz e seus amigos: o poder da inclusão” é especialmente voltado a pessoas com deficiência visual e auditiva

Roberta Souza 16 de Setembro de 2021
foto casa

Dias Melhores

Projeto cria vaquinha para reformar e adaptar casa de adolescentes com espectro autista

A transformação visa reformar a estrutura da casa e adaptar a organização, a iluminação adequada, a ventilação e a acústica

Redação 22 de Janeiro de 2021
Conforme o texto, a receita arrecadada será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e de campo, policiamento, fiscalização, educação de trânsito, segurança e acessibilidade no trânsito para pessoas com deficiência

Seu Direito

Dinheiro arrecadado com multas deve ser aplicado na acessibilidade de vias públicas, propõe PL

O Projeto de Lei foi aprovado no Senado e agora segue para a Câmara

Redação 04 de Dezembro de 2020

Arquivo

Editorial: Cidades inteligentes

Redação 07 de Julho de 2019
