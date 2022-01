Projeto oferece aulas gratuitas de stand-up paddle para autistas

A segunda edição do Projeto TEA(MAR) oferece aulas gratuitas de stand-up para autistas. São 80 vagas, com duas turmas de 40 por semestre, com atividades quinzenais até novembro. É possível participar a partir dos quatro anos de idade. A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) é responsável pelo programa, que ocorre na praia do Mucuripe, em Fortaleza. As aulas já iniciaram.

O Stand Up Paddle Boarding, ou SUP, é um desporto aquático, uma variante do surf, no qual o praticante, em pé numa prancha, usa um remo para se mover através da água. O intuito do projeto é promover o bem estar e a inclusão esportiva e social de pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. Durante as aulas, cada praticante é acompanhado de um instrutor educador físico. Todos os instrutores receberam treinamento da psicóloga da equipe para a condução e abordagens necessárias.

“Esse é um projeto fantástico de inclusão e oportunidade para as famílias que tem filhos com autistas a iniciarem um esporte. Esse contato com a praia, água e outras famílias, faz a diferença entre as crianças e deixa elas mais seguras”, disse o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

Cuidados sanitários

Além da limpeza constante de equipamentos e do uso obrigatório de máscara, as aulas serão divididas em horários e pequenas turmas de alunos para garantir o distanciamento social. Além disso, os instrutores e equipe de apoio, familiares e alunos que apresentem sintomas gripais estão orientados a não comparecerem à vivência deste sábado.

Projeto TEA(MAR) – Associação Fortaleza Azul (FAZ)

Aulas quinzenais gratuitas de stand up paddle para autistas

Local: Praia do Mucuripe

Início do projeto: 8 de janeiro e segue até novembro de 2021

Horário: 8h às 10h

Inscrições pelo site: www.faz.org.br