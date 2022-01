Victor Luís é apresentado no Ceará e garante: “não vim pra ser mais um”

Mais um reforço do Ceará foi apresentado nesta quinta-feira (13), na sede do clube, em Porangabuçu, na capital cearense. O lateral-esquerdo Victor Luís chega por empréstimo do Palmeiras, com contrato até o fim de 2022. O novo camisa 33 teve passagem pelo clube em 2015. Formado no Palmeiras, o atleta foi campeão da Libertadores com o time de Abel Ferreira. Para a temporada, o atleta já traçou metas com o Alvinegro.

"Não entro numa temporada no modo automático. Traço metas para minha vida e esse ano desejo chegar longe com o Ceará. Se Deus quiser, ser campeão de campeonatos importantes. O grupo é muito qualificado, aguerrido. Um grupo onde a competição interna por posição vai ser forte. Nós temos diversos jogadores qualificados”, avaliou o paulista.

O Vovô tem uma agenda cheia de competições. São cinco: Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense. Ele revela que há alguns anos recebe sondagens para retornar ao clube. Recém-recuperado da Covid, Victor diz estar pronto.

“Estou feliz com essa volta. É uma cidade que eu gosto, e pelas características do grupo também, eu me identifiquei e por isso fiz essa escolha de voltar. O primeiro passo é estar feliz e satisfeito no lugar onde está. E eu estou. Me sinto preparado fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Sempre trabalhar com pé no chão, mas almejando coisas grandes. Acho que é o melhor momento da minha carreira.”

Ele se diz mais maduro e espera contribuir com os mais jovens dividindo a própria experiência. Forte na bola parada, o jogador avalia no que progrediu desde a última passagem pelo time cearense.

“No Palmeiras, o Abel precisava fazer saída de 3. Nós, do lado esquerdo, fazíamos essa saída como terceiro zagueiro e liberava o lateral-direito. Consequentemente, o LD vai ter mais essa chegada. Depende do sistema. Quando temos a liberdade de sair um pouco mais, pisar mais na area, tem chance de dar assistência ou finalizar a gol. Espero ajudar o Ceará, mas nunca fugindo da minha essência defensiva.

Por fim, o atleta manda um abraço ao torcedor e fala do sentimento de coletividade que cerca o grupo. Juntos, esperam grandes resultados para o Time do Povo.

“Estamos acreditando o tempo todo. Não vim pra ser mais um em campeonato, disputar de qualquer maneira. Tenho certeza que o pensamento de cada atleta, membro aqui de dentro, desde o pessoal da portaria até a cozinha, tem que ser um pensamento só: almejar coisas grandes. Cada um com sua função. Não importa a competição, temos que entrar com pensamento vencedor.

