Foto de segurança morto por pastor em fazenda de Umirim, no Ceará

Segurança

Pastor mata segurança a tiros em fazenda onde fica 'Cidade Medieval' de Umirim, no Ceará

O religioso trabalhava também como segurança particular, e teria se desentendido com o chefe, momento em que disparou contra ele

Redação 08 de Julho de 2025
Montagem de fotos que mostram animais de rua recolhidos de ruas em Umirim, no Ceará

Ceará

ONG denuncia 'carrocinha' e morte de cachorros em Umirim, no CE, e prefeito nega acusações

Entidades de proteção animal denunciam que os animais de rua estão sendo vítimas de maus-tratos na cidade

Matheus Facundo e Amanda Andrade* 05 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Umirim?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Umirim?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Vídeo

Segurança

Mulher tenta segurar porta de casa para impedir terceiro assalto à residência em Umirim; veja vídeo

No local, moram um idoso de 88 anos e dois filhos, uma mulher de 53 e outro

Redação 08 de Junho de 2023
fachada da prefeitura de umirim

Papo Carreira

Concurso público da Prefeitura de Umirim com 360 vagas encerra inscrições nesta terça-feira (6)

O salário mais alto é o do cargo de médico (R$ 16 mil)

Redação 06 de Junho de 2023
fachada da prefeitura de umirim

Papo Carreira

Prefeitura de Umirim, no Ceará, lança concurso para cargos com salários de até R$ 16 mil

A aplicação das provas objetivas ocorrem no dia 2 de julho em Umirim

Redação 08 de Maio de 2023
Segurança

Mais três suspeitos de envolvimento na morte de policial penal em Umirim, no Ceará, são presos

O agente estava em uma moto quando foi abordado por suspeitos armados que anunciaram um roubo. Ao reagir, ele foi alvejado com disparos

Redação 25 de Outubro de 2021

Segurança

Policial penal reage a assalto e é morto em Umirim, no Interior do Ceará

Segundo a polícia, a vítima trafegava em uma motocicleta quando foi abordada por suspeitos armados

Redação 14 de Outubro de 2021
Museus de aviação de Umirim

Região

Por que Umirim, no interior do Ceará, ganhou um museu da aviação

Equipamento será inaugurado no próximo mês de novembro e contará com exposições de fotos e vídeos sobre a aviação

Antonio Rodrigues 07 de Outubro de 2021
