A imagem mostra várias viaturas policiais que atenderam uma ocorrência de invasão a um terreno do Estado, na Avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza.

Segurança

Facção organizou invasão a terreno em Fortaleza mesmo com base da PM no local

Segundo o depoimento de um dos policiais que investiga o caso, a chefia das polícias Militar e Civil foram avisadas sobre a possibilidade de invasão ao terreno.

Messias Borges 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra mais de 10 viaturas policiais estacionadas em frente a um terreno de escola estadual desocupado, cheio de árvores e com céu azul, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza. Na avenida em frente, há um fluxo intenso de veículos. A abordagem buscou desocupar uma invasão no local.

Ceará

Terreno de escola em reconstrução é invadido em Fortaleza

Polícia Militar foi chamada ao local, no bairro Monte Castelo, para desmobilizar ocupação.

Nicolas Paulino 24 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de fisioterapeuta passageira sendo agredida por motorista de app em Fortaleza. Há também uma foto dela de óculos escuros na praia

Segurança

Fisioterapeuta é agredida por motorista de app após adicionar parada durante corrida em Fortaleza

O motorista ainda fugiu com os pertences da passageira após as agressões, que ocorreram em frente a uma padaria no bairro Monte Castelo

Matheus Facundo 04 de Setembro de 2025
Imagem da placa de identificação da avenida Sargento Hermínio

Negócios

Sargento Hermínio deixa passado industrial e vira polo de serviços, com história viva de Chico Alves

Paloma Vargas 04 de Agosto de 2025
video

Ceará

Viatura da Polícia Militar capota no bairro Monte Castelo, em Fortaleza; veja vídeo

Acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (8)

Redação 08 de Maio de 2023

Ceará

20 anos de obras e insatisfação: o que falta para concluir o alargamento da Av. Sargento Hermínio

Atualmente, segunda etapa da intervenção tem gerado transtornos para comerciantes e usuários do trânsito

Nícolas Paulino 05 de Setembro de 2022
Vídeo Entregadores

Segurança

Entregadores de comida são assaltados enquanto esperavam pedidos em Fortaleza

Uma das vítimas foi obrigada a dar partida em moto para assaltante fugir no veículo

Redação 12 de Maio de 2022