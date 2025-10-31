Diário do Nordeste
Imagem de rua do bairro Bom Jardim, que entre os com menores rendimentos mensais de Fortaleza

Negócios

Quais os 20 bairros mais pobres de Fortaleza? Genibaú lidera ranking com renda média de R$ 1,2 mil

Chefes famílias de bairros 'mais pobres' ganham 11,6 vezes menos do que os de bairros mais ricos

Mariana Lemos 06 de Agosto de 2025
Foto de PM com bebê que ele salvou de engasgo em Fortaleza

Segurança

Policiais militares salvam bebê de 24 dias engasgada no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza

O pai da recém-nascida pediu ajuda para policiais de um batalhão de polícia nesse domingo (16)

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Ruas alagadas

Ceará

Canal transborda na Granja Portugal e alaga ruas após fortes chuvas desta segunda-feira (17) em Fortaleza; vídeo

Nas últimas 24 horas, choveu em 50 municípios cearenses, com a maior precipitação ocorrendo em Tauá

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Fachada do MPCE

Segurança

Ministério Público denuncia mulher que matou marido policial em Fortaleza

O crime foi cometido no dia 23 de dezembro, no bairro Granja Portugal. A denunciada alega que agiu em "legítima defesa" após ser ameaçada de morte pelo marido

Redação 29 de Janeiro de 2025
Apreensão

Segurança

Polícia Militar apreende 37kg de drogas, pistola e 105 munições na Granja Portugal, em Fortaleza

Ação ocorreu no último sábado (31)

Redação 02 de Setembro de 2024
fachada da DHPP, em Fortaleza

Segurança

Sargento da PM sofre tentativa de homicídio no bairro Granja Portugal; dois suspeitos são presos

O policial foi vítima de disparos de arma de fogo

Redação 05 de Setembro de 2023
foto de lidente albuquerque, mulher encontrada morta após desaparecimento em fortaleza

Segurança

Técnica de enfermagem é encontrada morta em Fortaleza após quase um mês desaparecida

A família só teve a confirmação da identidade após exames da arcada dentária

Matheus Facundo 06 de Maio de 2022
Close-up na parte das costas de Polícia Militares fardados

Segurança

Policial militar é baleado na cabeça em frente a familiares em Fortaleza

O disparo atingiu o homem de raspão. Este é o terceiro caso de agente de segurança vítima de violência na Capital em menos de uma semana

Redação 18 de Abril de 2022
Professor foi vítima de uma emboscada arquitetada por pelo menos quatro pessoas, sendo dois adultos e dois adolescentes.

Segurança

Adolescente atraiu professor vítima de latrocínio a local do crime, conclui Polícia

Homicídio aconteceu no último dia 24 de setembro. Estavam envolvidos no crime dois adultos e dois adolescentes

Redação 05 de Outubro de 2021
Casal é preso e adolescente é apreendido suspeitos de tráfico de drogas na Granja Portugal

Segurança

Casal é preso e adolescente é apreendido suspeitos de tráfico de drogas na Granja Portugal

Com eles foram apreendidos cocaína, maconha, aparelhos celulares, cartões de crédito de terceiros, entre outros

Redação 12 de Maio de 2021
