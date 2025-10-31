Diário do Nordeste
Evandro Leitão, Heráclito Graça, chuva, alagamento, obras

Ceará

Obra da Heráclito Graça será entregue até 30 de abril, mas não vai acabar com alagamentos, diz Evandro

O projeto, iniciado em 2023, com investimento previsto de R$ 24 milhões, consiste na construção de um reservatório de controle de cheias pós-chuva

Ingrid Campos 04 de Fevereiro de 2025
Obras de drenagem

Ceará

Av. Heráclito Graça terá novo trecho bloqueado a partir de sexta-feira (31); veja desvios

Interdição corresponde ao trecho final das obras de drenagem da via

Redação 29 de Maio de 2024
Av. Heráclito Graça. Novo trecho da Av. Heráclito Graça é bloqueado para execução de obra em Fortaleza: veja desvios

Ceará

Av. Heráclito Graça tem novo trecho bloqueado para execução de obra em Fortaleza; veja desvios

O trânsito pelo cruzamento da via com a rua João Cordeiro, no Centro da cidade, é afetado pelo novo isolamento

Redação 10 de Maio de 2024
Avenida Heráclito Graça

Ceará

Trecho da avenida Heráclito Graça será bloqueado para obras a partir de segunda-feira (18)

Intervenções devem impedir alagamentos no local durante quadra chuvosa

Redação 16 de Dezembro de 2023
Alagamento na Avenida Heráclito Graça

Ceará

Rua Gonçalves Lêdo terá bloqueio para obra de drenagem na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza

Bloqueio em trecho da rua começa neste sábado (18). Obra na avenida pretende dar fim a históricos pontos de alagamento

Redação 17 de Novembro de 2023

Metro

Chuva ameniza calor, mas causa alagamentos e congestionamentos em Fortaleza  

Mais uma vez, semáforos da Capital apresentaram problemas. Houve também registros de acidentes

Redação 11 de Dezembro de 2019

Segurança

Perseguição policial termina com homem preso e adolescente apreendido na Avenida Heráclito Graça

Uma arma foi encontrada com a dupla

Redação 14 de Setembro de 2019

Metro

Alagamento da avenida Heráclito Graça: problema histórico é explicado por especialista

Entre os motivos citados pelo engenheiro da Universidade Federal do Ceará, estão poluição urbana e a localização da via acima de um antigo riacho

Redação 07 de Março de 2019