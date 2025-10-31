Diário do Nordeste
Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza (Unifor) durante lançamento da campanha Doe de Coração

Ceará

Fundação Edson Queiroz lança a 22ª edição da campanha Doe de Coração

Iniciativa tem o intuito de estimular a doação de órgãos e tecidos no Ceará

Redação 02 de Setembro de 2024
Coração vermelho nas mãos de cima

Ceará

Fundação Edson Queiroz lança a 20ª edição da campanha Doe de Coração

Iniciativa é responsável por informar, conscientizar e mobilizar pessoas sobre a importância de ser doador de órgãos e tecidos

Redação 05 de Setembro de 2022

Metro

Fórum sobre transplantes debate 'autonomia' do doador de órgãos

Médicos especialistas e gestores em saúde discutiram, em evento na Universidade de Fortaleza, projeto de Lei em tramitação no Congresso, que garantirá a vontade manifestada de doadores, independentemente da família

Redação 26 de Setembro de 2019

Doe de Coração

A informação é a maior aliada

Ainda é muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito da doação de órgãos e tecidos. E nada melhor do que a informação de especialista no assunto para esclarecer qualquer pergunta.

Universidade de Fortaleza 24 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Orientações de especialista acabam com mitos sobre a doação de órgãos

Com base em perguntas frequentes, Eliana Barbosa, Coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Ceará (CET), desmistifica tópicos delicados relacionados à doação de tecidos e de órgãos.

Universidade de Fortaleza 22 de Setembro de 2019

Metro

Conscientização sobre doação de órgãos ainda é desafio no Ceará

Mesmo sendo referência em transplantes no Brasil, o Estado continua a enfrentar o obstáculo de conscientizar a população sobre a importância da doação em um momento delicado, mas fundamental

Redação 21 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Doação propaga histórias de amor e fé

Gesto de solidariedade, além de salvar vidas, traz novas oportunidades para muitas pessoas reformularem seus objetivos e continuarem a ajudar o próximo.

Universidade de Fortaleza 18 de Setembro de 2019

Metro

Cabine da campanha Doe de Coração chega à Praça da Imprensa

O “selfie point” da campanha em prol da doação de órgãos passou pelo Terminal da Parangaba na manhã desta segunda-feira (16) antes de seguir para a praça

Redação 16 de Setembro de 2019

Verso

Movimento "Doe de Coração" traz música-tema como novidade na 17ª edição

Campanha da Fundação Edson Queiroz traz uma canção especial, na qual o mais importante fica entre o amor e a necessidade de doar um pouco de si ao outro

Redação 16 de Setembro de 2019

Metro

Ceará recebe pacientes de outros estados em busca de transplantes

Referência na área, Estado acolhe pessoas de outras partes do Brasil, que tentam ingressar na lista de espera. Os bons índices de doação também permitem o envio de órgãos a diferentes regiões, como Sudeste e Sul do País

Barbara Câmara 14 de Setembro de 2019
