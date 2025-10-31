Iniciativa tem o intuito de estimular a doação de órgãos e tecidos no Ceará
Iniciativa é responsável por informar, conscientizar e mobilizar pessoas sobre a importância de ser doador de órgãos e tecidos
Médicos especialistas e gestores em saúde discutiram, em evento na Universidade de Fortaleza, projeto de Lei em tramitação no Congresso, que garantirá a vontade manifestada de doadores, independentemente da família
Ainda é muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito da doação de órgãos e tecidos. E nada melhor do que a informação de especialista no assunto para esclarecer qualquer pergunta.
Com base em perguntas frequentes, Eliana Barbosa, Coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Ceará (CET), desmistifica tópicos delicados relacionados à doação de tecidos e de órgãos.
Mesmo sendo referência em transplantes no Brasil, o Estado continua a enfrentar o obstáculo de conscientizar a população sobre a importância da doação em um momento delicado, mas fundamental
Gesto de solidariedade, além de salvar vidas, traz novas oportunidades para muitas pessoas reformularem seus objetivos e continuarem a ajudar o próximo.
O “selfie point” da campanha em prol da doação de órgãos passou pelo Terminal da Parangaba na manhã desta segunda-feira (16) antes de seguir para a praça
Campanha da Fundação Edson Queiroz traz uma canção especial, na qual o mais importante fica entre o amor e a necessidade de doar um pouco de si ao outro
Referência na área, Estado acolhe pessoas de outras partes do Brasil, que tentam ingressar na lista de espera. Os bons índices de doação também permitem o envio de órgãos a diferentes regiões, como Sudeste e Sul do País