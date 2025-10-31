Diário do Nordeste
Doe de Coração

Com programação virtual, Doe de Coração derruba mitos sobre transplante de órgãos

Campanha encerra sua 18.ª edição com expectativas de aumento no número de doações. Série de lives com especialistas e ações presenciais em pontos estratégicos de Fortaleza foram destaques.

Universidade de Fortaleza 30 de Setembro de 2020

Doe de Coração

Reinserção melhora qualidade de vida dos transplantados

Pacientes relatam exemplos de otimismo para voltarem ao mercado de trabalho e ao convívio social. Fim do preconceito é chave para novas oportunidades.

Universidade de Fortaleza 25 de Setembro de 2020

Doe de Coração

Apesar da pandemia, Ceará mantém ativo o programa de transplantes de órgãos

Entre março e junho houve queda no número de doações, mas profissionais se esforçaram para seguir salvando vidas. Doe de Coração sensibiliza famílias para conversarem sobre o tema.

Universidade de Fortaleza 18 de Setembro de 2020

Doe de Coração

Generosidade e esperança salvam vidas

Com marca redesenhada e uma série de lives com especialistas, a campanha Doe de Coração 2020 chega a 18 anos de contribuições para sensibilizar a sociedade sobre o tema da doação de órgãos.

Universidade de Fortaleza 11 de Setembro de 2020

Doe de Coração

A informação é a maior aliada

Ainda é muito comum as pessoas terem dúvidas a respeito da doação de órgãos e tecidos. E nada melhor do que a informação de especialista no assunto para esclarecer qualquer pergunta.

Universidade de Fortaleza 24 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Orientações de especialista acabam com mitos sobre a doação de órgãos

Com base em perguntas frequentes, Eliana Barbosa, Coordenadora da Central Estadual de Transplantes do Ceará (CET), desmistifica tópicos delicados relacionados à doação de tecidos e de órgãos.

Universidade de Fortaleza 22 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Doação propaga histórias de amor e fé

Gesto de solidariedade, além de salvar vidas, traz novas oportunidades para muitas pessoas reformularem seus objetivos e continuarem a ajudar o próximo.

Universidade de Fortaleza 18 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Doação reforça amor e união de casal

Mesmo desencorajada por algumas pessoas, Lucilene Ribeiro de Azevedo nunca titubeou: quando soube que o marido precisaria de um transplante de rim, se prontificou a ser doadora.

Universidade de Fortaleza 12 de Setembro de 2019

Doe de Coração

Propostas podem salvar milhares de vidas todos os anos

Edison Henriques Júnior, professor da Pós-Graduação da Unifor, defende mudanças na legislação e no processo da doação de órgãos no Brasil, que serão abordadas em fórum de especialistas, no dia 26, em Fortaleza.

Universidade de Fortaleza 08 de Setembro de 2019