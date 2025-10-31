Diário do Nordeste
Ultrafarma sonegava 60% das vendas, aponta delator

Dono e fundador da rede de farmácias foi preso na última semana

Redação 18 de Agosto de 2025
Grupo de fiscais em shopping de Fortaleza para cumprir mandados de busca e apreensão em joalheria suspeita de sonegação fiscal

Segurança

MPCE apura esquema de sonegação fiscal em joalheria de Fortaleza

Os investigadores suspeitam de uma fraude fiscal estruturada a partir de um grupo econômico administrado pela mesma família, proprietária do estabelecimento comercial

Redação 29 de Abril de 2025
Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra. Mãe de Deolane Bezerra tem habeas corpus negado e segue presa, decide STJ

País

Mãe de Deolane Bezerra tem habeas corpus negado e segue presa, decide STJ

Com a deliberação, a matriarca permanece detida na Colônia Penal Feminina de Recife, em Pernambuco, onde está desde 4 de setembro

Redação 12 de Setembro de 2024
empresário do ramo alimentício identificado como Xinxa Goes de Siqueira, mais conhecido como Xinxa da Cebola

Pernambuco

Xinxa de Cebola é preso pela PF por lavagem de dinheiro em Pernambuco, no Ceará e em São Paulo

Xinxa levantou a suspeita da polícia devido ao elevado padrão de vida. Nas redes sociais, ele publicava fotos e vídeos ostentando carros e imóveis de luxo

Redação 31 de Julho de 2024
Cariani em casa em Campos dos Jordão

País

Renato Cariani é investigado por sonegação de mansão em Campos de Jordão, SP

Empresário não declarou o imóvel no Imposto de Renda

Redação 26 de Fevereiro de 2024
Maciel e Jair Renan posam para foto

PontoPoder

Além de Renan Bolsonaro, quem são os alvos da operação da PCDF? Esquema tem ex-empresário envolvido

Operação investiga grupo criminoso suspeito de estelionato, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal

Redação 24 de Agosto de 2023
Deolane Bezerra investigada pela polícia civil de são paulo por crimes

Zoeira

Polícia Civil investiga Deolane Bezerra por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro

Coaf apontou que a advogada movimentou R$ 13 milhões no intervalo de um ano

Redação 12 de Agosto de 2022
Bebias expostas

Segurança

Empresários são alvos de mandados por suspeita de sonegação de quase R$ 30 milhões em impostos

Distribuidora driblava a tributação e conseguia preços mais competitivos

Redação 24 de Maio de 2022
Policial de costas durante operação

Segurança

Empresário acusado de integrar esquema que causou rombo de R$ 429 milhões ao Ceará é preso no Piauí

Foragido da Justiça, Timbó tinha quatro mandados de prisão em aberto

Redação 27 de Outubro de 2021
Foram apreendidos pela Polícia Civil e pela Receita Federal vapers, essência e dinheiro em espécie.

Segurança

Polícia Civil e Receita Federal apreendem R$ 900 mil em cigarros eletrônicos e essências

Operação “Vapor” foi deflagrada nesta quarta-feira (29) em Fortaleza. Foram apreendidos produtos como vapers e essências, além de dinheiro em espécie

Redação 29 de Setembro de 2021
