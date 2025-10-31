Diário do Nordeste
Theatro José de Alencar completa 115 anos nesta terça-feira (17)

Verso

Theatro José de Alencar celebra 115 anos com demandas por manutenção e expectativa de restauro

Secretaria da Cultura do Estado prevê iniciar em 2026 os trabalhos de restauro integral e modernização do equipamento centenário

João Gabriel Tréz 17 de Junho de 2025
Elenco é formado por integrantes do coletivo Trupecantes - Companhia de Artes

Verso

Ópera do Ceará: adaptação de obra de Mozart estreia em Fortaleza com orquestra completa

‘Bastião e Bastiana’ recria história criada em 1768, pelo austríaco, e a traz para o Sertão nordestino da atualidade

Ana Beatriz Caldas 21 de Maio de 2025
Ary Sherlock

Verso

Morre o ator cearense Ary Sherlock, aos 94 anos

Um dos pioneiros na televisão e no teatro, artista é considerado um expoente de geração com nomes de renome nacional

Redação 03 de Fevereiro de 2025
Projeto inicia no Theatro José de Alencar com espetáculo '1877' neste fim de semana

Verso

Theatro José de Alencar é palco de temporada gratuita de três espetáculos nordestinos

Projeto Série Cênica Especial do TJA começa neste fim de semana com a peça “1877” e segue até novembro

João Gabriel Tréz 21 de Setembro de 2024
Situação dos pianos do Theatro José de Alencar foi denunciada pelo Sindicato dos Músicos do Ceará

Verso

De cupins a problemas mecânicos: pianos do Theatro José de Alencar estão danificados e indisponíveis

Sindicato de Músicos do Ceará demanda manutenção dos instrumentos; gestão reconhece "desafios" e afirma buscar recursos para tal finalidade

João Gabriel Tréz 14 de Junho de 2024
Misturando elementos da obra de Kafka e ludicididade, espetáculo é opção de programação para toda a família

Verso

Peça ‘Kafka e a Boneca Viajante’, que conecta obra do autor a universo infantil, estreia na Capital

Espetáculo musical será apresentado de sexta-feira (24) a domingo (26), no Theatro José de Alencar

Ana Beatriz Caldas 23 de Maio de 2024

Verso

Theatro José de Alencar deve passar por restauro com verba federal; relembre histórico de reformas

Iniciativa atualizará projeto de reforma já existente, o que configurará no maior restauro do equipamento cultural desde 1990. Gestoras e artistas contextualizam expectativas e necessidades

Diego Barbosa 20 de Março de 2024
Atriz veio em diferentes peças ao Ceará

Verso

Aracy Balabanian se apresentou no Theatro José de Alencar com diferentes peças; relembre passagens

Atriz se apresentou ao público do Ceará nos espetáculos "Fulaninha e Dona Coisa" e "E Eu?"

João Lima Neto 11 de Agosto de 2023

Verso

Mais de 10 horas de programação gratuita celebram o 'mesversário' do Theatro José de Alencar

“Virade no Zé” acontece neste sábado (17), ocupando todos os espaços do histórico equipamento e apostando em diferentes linguagens

Redação 15 de Setembro de 2022

Ceará

Após passarem mal ao inalarem fumaça em teatro, crianças levadas ao hospital têm alta em Fortaleza

Vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Redação 03 de Setembro de 2022
