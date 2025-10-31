Secretaria da Cultura do Estado prevê iniciar em 2026 os trabalhos de restauro integral e modernização do equipamento centenário
‘Bastião e Bastiana’ recria história criada em 1768, pelo austríaco, e a traz para o Sertão nordestino da atualidade
Um dos pioneiros na televisão e no teatro, artista é considerado um expoente de geração com nomes de renome nacional
Projeto Série Cênica Especial do TJA começa neste fim de semana com a peça “1877” e segue até novembro
Sindicato de Músicos do Ceará demanda manutenção dos instrumentos; gestão reconhece "desafios" e afirma buscar recursos para tal finalidade
Espetáculo musical será apresentado de sexta-feira (24) a domingo (26), no Theatro José de Alencar
Iniciativa atualizará projeto de reforma já existente, o que configurará no maior restauro do equipamento cultural desde 1990. Gestoras e artistas contextualizam expectativas e necessidades
Atriz se apresentou ao público do Ceará nos espetáculos "Fulaninha e Dona Coisa" e "E Eu?"
“Virade no Zé” acontece neste sábado (17), ocupando todos os espaços do histórico equipamento e apostando em diferentes linguagens
Vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)